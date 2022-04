La Generalitat Valenciana activa les ajudes per a rehabilitar de manera sostenible 38.000 habitatges amb fons europeus

El Govern valencià pretén reformar i rehabilitar 38.000 habitatges del parc públic i privat de la Comunitat Valenciana en els pròxims quatre anys. Les obres compten amb 87 milions d’euros de fons europeus canalitzats a través del pla estatal de recuperació després de la pandèmia i els dirigents autonòmics preveuen un impacte notable en l’ocupació a curt termini.

La dotació pressupostària compta aquest exercici amb 3,7 milions d’euros de la Generalitat Valenciana i 40 milions per part de l’Estat, en un marc de finançament pluriennal fins al 2026. El vicepresident segon i titular d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat el pla dimecres amb el secretari d’Estat d’Agenda Urbana i Habitatge, David Torres, on han assegurat que el finançament és una oportunitat per a “reactivar el sector de la rehabilitació, generar ocupació i activitat en el curt termini”, però també és molt important “per a garantir un ritme de renovació sostenible del parc edificat en el mitjà i llarg termini”.

Més de la meitat dels edificis construïts al País Valencià són d’obres anteriors al 1980, amb criteris arquitectònics ja antiquats, que no responen ni a la sostenibilitat ni a l’accessibilitat. L’executiu vol instar els ajuntaments a presentar projectes de regeneració urbana a aquests fons i poder impulsar la construcció d’habitatges que consumisquen menys energia, amb més bona llum, insonorització i ventilació, i conformen un entorn més saludable per als que les habiten. L’objectiu és “escometre 24.997 actuacions de renovació, amb un estalvi mig mínim del 30% d’energia primària en, almenys, 17.314 habitatges finalitzats per al quart trimestre de 2023”, ha subratllat Illueca.

El vicepresident ha explicat que en les intervencions es tindran en compte “les necessitats especials dels municipis en risc de despoblació, es premiaran les propostes innovadores en termes de construcció, accessibilitat i solucions creatives per a la sostenibilitat, i es valorarà positivament la inclusió de la perspectiva de gènere”.

Més de 2.200 sol·licituds en un any

En una línia similar, l’executiu autonòmic va posar en marxa diverses convocatòries d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges en anys anteriors. El 2021 s’han rebut més de 2.200 sol·licituds de persones propietàries o inquilines destinades a la reforma d’interiors dels habitatges per a millorar les condicions d’accessibilitat i sostenibilitat, que poden arribar a 6.000 euros per habitatge. Aquestes actuacions tenen en compte la col·locació de les portes, el mobiliari de la cuina, els sòls o les cisternes.