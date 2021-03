La Generalitat Valenciana sancionarà els grans tenidors d’habitatges si romanen buits més d’un any amb l’equivalent a un lloguer

El Govern Valencià pretén sancionar els grans tenidors que tinguen habitatges deshabitats durant més de sis mesos. La conselleria d’Habitatge trau a exposició pública el decret que desplega la Llei de funció social de l’habitatge i crea el registre d’habitatge deshabitat, una de les eines de l’executiu autonòmic per a mobilitzar habitatges buits en lloguer. Segons les estimacions del departament del vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, la SAREB i els bancs tenen prop de 20.000 habitatges buits al territori valencià.

Segons l’esborrany del decret, seran considerats grans tenidors “les persones físiques o jurídiques que exercisquen una activitat econòmica en l’àmbit immobiliari i disposen de més de deu habitatges en qualsevol règim” previst en la Llei de funció social de l’habitatge. Per habitatge deshabitat, el Consell entén: “el que, sent propietat d’un gran tenidor, siga declarat com a tal mitjançant resolució administrativa per incomplir la seua funció social pel fet de no destinar-se de manera efectiva a l’ús residencial previst legalment o per romandre desocupat de forma continuada durant un temps superior a un any, sense que hi concórrega causa justificada de desocupació” . A més, l’executiu podrà iniciar les actuacions d’ofici si la situació de desocupació és superior a un any.

El decret també preveu sancions si l’habitatge no està oferint-se en condicions de mercat: “Es presumirà que un habitatge no estava oferint-se en condicions de mercat quan haja transcorregut el termini d’un any sense que l’habitatge oferit en venda s’haguera venut o el termini de sis mesos sense que l’habitatge oferit en lloguer s’haguera llogat”.

Els propietaris d’habitatges que es declaren deshabitats d’acord amb els termes legals, hauran de fer front a multes similars a les d’un lloguer. En concret, l’esborrany de la conselleria estableix que “la quantia de la multa serà equivalent al preu mensual per metre quadrat d’un lloguer establit per als habitatges de protecció pública de règim general, multiplicat pel nombre de metres quadrats útils de superfície de l’habitatge corresponent i per la quantitat de mesos transcorreguts des del pagament anterior mentre es mantinga la situació d’habitatge deshabitat”. El pagament, indiquen, podrà ser mensual o trimestral. Si en un termini de sis mesos des de la declaració d’habitatge deshabitat no se n’acredita l’ocupació, el Consell iniciarà l’expedient sancionador.

Els habitatges desocupats s’integraran en un registre que té com a objectiu mobilitzar-los i traure’ls al mercat a preus accessibles o integrar-los en programes d’habitatges socials. A més, aquest inventari servirà per a obtindre informació estadística i interposar les sancions escaients, així com “fer la planificació de les polítiques públiques d’habitatge i, en particular, per al desenvolupament de les mesures de foment més idònies per a la seua mobilització i per a l’aprovació dels plans periòdics d’inspecció”. El registre es dividirà per províncies i, al seu torn, en comarques, amb epígrafs municipals i podrà incloure habitatges ocupats il·legalment, amb informació adjunta sobre si s’han iniciat els tràmits de desnonament o no.