L’Ajuntament de València valora la proposta d’Habitatge per a convertir les restes de la Formula 1 en un barri

L’Ajuntament de València estudiarà amb interés la proposta de la Vicepresidència Segona de la Generalitat i Conselleria d’Habitatge per tallar el conflicte en els terrenys del circuit urbà de Fórmula 1. El departament que dirigeix Héctor Illueca va enviar dimecres a la regidoria d’Urbanisme, de Sandra Gómez, un esborrany de conveni entre totes dues administracions per al programa d’actuació integrat (PAI) del Grau, la zona que uneix la ciutat amb el port i que va ser emprada en el seu últim tram per al circuit urbà de Fórmula 1 en 2008.

Habitatge planteja que, com que la Generalitat va avançar en el seu moment 38 milions d’euros per urbanitzar els terrenys, l’Ajuntament ha de ser corresponsable en l’assumpció del deute. En la negociació inicial, entre les dues administracions liderades pel PP, la idea era que es repercutira aquest cost als promotors que després edificarien la zona, convertint el traçat en part de la urbanització. Fins al març passat, deu anys després que es disputara l’últim Gran Premi sobre la zona, no s’ha arribat a un acord amb les empreses que edificaran la façana marítima de la ciutat i la seua connexió amb la desembocadura del riu.

El plantejament de la Generalitat Valenciana és invertir el que aporten els promotors en habitatge de protecció pública i lloguer assequible i afigen que, si queda alguna cosa fins a cobrir l’import avançat i els interessos, l’Ajuntament cedisca el sòl a la Generalitat per a la mateixa finalitat. Segons exposa la Vicepresidència Segona, la proposta és fruit de les reunions que totes dues administracions mantenen des de fa mesos, en què ambdues han tractat d’arribar a un acord que no repercutisca negativament a la ciutat.

Ara és el govern local qui ha de decidir si accepta aquesta proposta, encara que la idea que hi haja un deute formal no cala igual en totes les regidories. Des d’Urbanisme apunten que estudiaran la proposta des del punt de vista tècnic per emetre una resposta com han treballat en els últims mesos. Per part seua, en l’Alcaldia acullen el plantejament amb gran interés, atés que el mateix Joan Ribó ja va plantejar la possibilitat de cedir sòl públic –quasi 40.000 metres quadrats– a la Generalitat en una trobada amb el vicepresident. No obstant això, aquest departament reitera que el projecte ha de tindre en compte els serveis per al barri, i emplaça la Generalitat Valenciana que tinga en compte la projecció de centres de salut i de serveis socials perquè el circuit no es convertisca en una urbanització, sinó que siga un barri, part de la ciutat.

La regidoria d’Urbanisme va arribar el març passat a un acord amb els promotors del PAI del Grau perquè aquests assumisquen 32 milions d’euros de les obres per desbloquejar el projecte. Poc després, Ajuntament i Generalitat es van comprometre a què aquesta quantitat aniria destinada a les polítiques d’habitatge públic i assequible a la ciutat.