L'anàlisi de 48.000 correus de l'equip d'Oltra no troba rastre que intentara tapar abusos del seu exmarit a una menor

El titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València ha alçat el secret de la peça separada sobre els correus electrònics intercanviats entre l’equip de l’exconsellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives Mónica Oltra amb relació als abusos del seu exmarit a una menor tutelada. Els investigadors han analitzat més de 48.000 correus intercanviats entre el 20 de febrer i el 23 de març de 2017, període posterior a la denúncia de la menor, i entre el 5 de juliol i l’1 de desembre del mateix any, quan Oltra va saber que el seu exmarit figurava com a investigat. A més, també inclou els mesos finals del 2019, quan es va celebrar el judici contra Lluís R. I. en l’Audiència Provincial de València.

L’anàlisi dels correus desmenteix que el centre tinguera coneixement que l’educador denunciat per abusos fora marit de la vicepresidenta llavors de la Generalitat Valenciana i dirigent de Compromís. Es tracta d’una de les tesis que manté la instrucció del cas, segons la qual els responsables del Centro de Acogida Niño Jesús (privat, però dependent de l’Administració autonòmica) i la mateixa Conselleria d’Igualtat coneixien el parentiu entre tots dos.

Dels més de 48.000 correus analitzats, la Policia només n’ha localitzat 44 de relacionats amb la causa corresponents a Isabel Domingo, directora del Centro Niño Jesús, i cinc del cap de gabinet d’Oltra llavors, Miquel Real.

Els correus de Miquel Real, també investigat en la causa, comencen el 8 d’agost de 2017, just després que Oltra s’assabentara que el seu exmarit figurava com imputat pels abusos a una menor tutelada. En definitiva, de l’anàlisi dels missatges no es desprén que Oltra, específicament, ordenara elaborar un informe intern per a desacreditar la versió de la menor.

Per part seua, el ministeri públic i el jutge instructor mantenen que l’equip d’Oltra hauria maniobrat per desacreditar amb un informe intern la versió de la menor. Oltra mateixa va reconéixer en una compareixença en les Corts Valencianes que va ser ella qui va ordenar al seu equip elaborar un informe intern, a pesar que la investigació judicial sobre els abusos ja estava en marxa. L’exvicepresidenta va matisar durant la seua declaració com a investigada aquella declaració i va dir que es va limitar a ordenar al seu equip que indagara què havia passat.

El repàs dels correus electrònics ratifica la versió d’Oltra per no haver trobat comunicacions de què es desprenga una pretesa maniobra per a tapar els abusos del seu exmarit. No obstant això, l’ofici del Grup Tècnic Operatiu de la Brigada Provincial de Policia Judicial adverteix que “resulta impossible determinar si hi hagué o no més correus a més dels que s’han analitzat i que foren esborrats en el seu moment o en els més de sis anys que han transcorregut des dels fets denunciats”.

La provisió dictada pel jutge el 25 de setembre passat assenyala que “les circumstàncies que van aconsellar declarar aquestes actuacions secretes” han variat, ja que, en aquesta fase de la instrucció, el seu coneixement entre les parts personades ja no perjudica la investigació.

Oltra va dimitir com a vicepresidenta i consellera d’Igualtat de la Generalitat Valenciana el 21 de juny de 2022, després de la seua imputació per part de la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).