L’Espanya plurinacional obri la via en el Tribunal Constitucional per a confrontar amb les autonomies del PP

Semblava una tasca hercúlia, agrupar 50 diputats de mitja dotzena de formacions polítiques, i al final ha resultat fins i tot senzilla. El recurs al Tribunal Constitucional contra la llei educativa de la Generalitat Valenciana, governada pel PP, ha aconseguit reunir una aliança de l’Espanya plurinacional.

Compromís va aconseguir convéncer els diputats de Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, Bildu i el BNG –amb els de Sumar ja comptaven– per a presentar batalla davant una llei que minva l’ensenyament del valencià, fins i tot l’elimina com a obligatòria en algunes comarques de la Comunitat Valenciana. La qüestió lingüística i cultural ha servit per a reeditar un front comú dels partits d’estructura confederal i dels que representen nacionalitats històriques contra una norma especialment involucionista, mentre el PSOE ha optat per entaular una negociació amb la Generalitat Valenciana a través del Ministeri d’Educació. Encara que la secretària general del PSPV i ministra de Ciència, Diana Morant, va assegurar al març que l’executiu central recorreria contra aquesta llei i la de “concòrdia”, el Govern central ha esgotat els terminis per a convocar sengles comissions bilaterals, i ha sigut molt més bel·ligerant en matèria de memòria històrica que d’educació.

És el primer recurs d’aquestes característiques que es presenta aquesta legislatura, encara que no la primera aliança de les formacions d’esquerres o nacionalistes esmentades. En el mandat anterior, una agrupació similar –llavors algunes forces de Sumar s’integraven en Unides Podem i altres en el grup plurinacional i el Mixt– va presentar dos recursos d’inconstitucionalitat contra les lleis de vehicles VTC de l’Assemblea de Madrid i d’Andalusia, el 2022. Els grups polítics també van considerar presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de regadiu andalusa que autoritzava l’ús de l’aigua de Doñana, que finalment la Junta no va aprovar.

La conversa per a acordar el tràmit ha resultat senzilla, segons reconeixen fonts de la negociació. Amb l’informe jurídic a la mà sobre la vulneració de més d’una vintena de lleis, incloses la carta magna i l’Estatut d’autonomia valencià. Des de Compromís recalquen la predisposició de la resta dels partits a combatre una llei que ataca la normalització de la llengua pròpia dels valencians i destaquen la sensibilitat per les qüestions culturals d’aquest grup plurinacional.

Aquests 50 diputats mateixos són els que donen suport parlamentari al president del Govern, Pedro Sánchez, una agrupació imprescindible per a salvar les votacions de mesures que comprometen l’executiu. Encara que han manifestat les seues diferències ideològiques, integrants d’aquestes formacions sí que veuen un acostament en matèria de drets socials i a acceptar que el conjunt de les comunitats autònomes estan infrafinançades, assumptes que es debatran en els pròxims mesos en el Congrés.