L’experiència pilot dels pressupostos participatius valencians: la ciutadania reclama inversions per a la recuperació del patrimoni i habitatge per a joves

L’adquisició i la rehabilitació del parc públic d’habitatge i la rehabilitació d’edificis emblemàtics són les prioritats per als ciutadans que han participat en la primera experiència de pressupostos participatius a la Comunitat Valenciana. El projecte pilot de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica se salda amb 96 iniciatives aprovades i una inversió de 107 milions d’euros per a posar en marxa les demandes ciutadanes.

Segons el balanç de la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo, i del titular d’Hisenda, Vicent Soler, més de 24.000 persones han participat en l’experiència pilot, amb 860 propostes inicials. Gairebé 150 propostes van superar el tall d’avals, però van quedar fora del pla definitiu perquè formen part d’altres línies pressupostàries, com les referides a construcció de col·legis i centres de salut. Tots dos consideren una “fita històrica” l’experiència pilot per a “implicar i donar veu a la ciutadania en la presa de decisions”, encara que es comprometen a revisar el procés per aconseguir més participació altres anys i valorar accions amb els projectes que no han superat el tall dels suports.

En total, la inversió en habitatge per comarques i d’àmbit autonòmic compromesa és de 12,25 milions d’euros, mentre que la referent a rehabilitació de patrimoni és de 21,3 milions d’euros, una cinquena part del pressupost final. Entre aquests, destaquen les obres del Reial Monestir de Santa Maria d’Aigües Vives, la rehabilitació del Monestir de la Valldigna i la compra del convent de Jesús Pobre, a Dénia.

La plataforma Salvem el Metropol ha aconseguit que la seua proposta supere el filtre i s’incorpore als comptes públics. Amb una inversió de 4,2 milions d’euros, la Generalitat adquirirà l’edifici del carrer d’Hernán Cortés de València, l’últim cinema intacte que queda de l’època de la ciutat com a capital de la República. La plataforma destaca el valor històric i cultural de l’edifici, que va acollir reunions de Hemingway, Orson Wells o Miguel Hernández. Les comarques del sud, amb més de 6 milions assignats, s’han bolcat en projectes de recuperació de la memòria democràtica, mentre que les de l’Horta fan prevaldre els carrils bici i les polítiques mediambientals al voltant de l’Albufera.

El perfil demogràfic de participant en els pressupostos és el de dona de mitjana edat. El 52,3% dels participants són dones, el 46% homes i l’1,7% restant ha marcat ‘altres’ en la casella de gènere. Per edats, el 21% es correspon amb joves entre 16 i 34 anys; el 52% són adults entre 35 i 54 anys, mentre que el grup de persones entre 55 i 74 anys suposa un 23% de la participació total i el col·lectiu de més de 75 anys concentra el 1,9%.

Lluita contra la despoblació

L’eina de participació ha comptat amb un suport notable a les comarques en risc de despoblació, que han vist una oportunitat per a reivindicar les seues singularitats i reclamar accions per a mitigar el procés demogràfic. Entre les reclamacions dels territoris del nord i de l’interior torna a destacar la inversió en habitatge, en la millora de comunicacions com els camins rurals i un programa de 15 milions d’euros per a garantir que els especialistes mèdics estiguen presents en totes les comarques, a través de visites periòdiques.