Les Falles, disposades a revisar els seus reglaments de vestimenta per superar els rols de gènere

Les Falles s’obrin a canviar les seues normes sobre vestimenta i altres protocols per adaptar-se a la diversitat social. El regidor de Cultura Festiva de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, s’ha mostrat disposat al fet que la revisió de normativa siga menys estricta respecte de quina roba han de portar dones i homes.

Galiana ha considerat que “qualsevol debat és ric en el món faller” i les festes “s’han de modernitzar i adaptar a la realitat”. La Junta Central Fallera celebrarà el congrés passades aquestes festes, on podran plantejar-se les modificacions de reglament.

Les consideracions arriben després que una parella de dones, falleres en la comissió Castelló-Sogorb, reclamen poder anar amb el vestit oficial que consideren més còmode en els actes festius. Laura i Alicia, una parella de 21 anys, traslladaran a la seua comissió la possibilitat que una d’elles es vista amb saragüells, el vestit amb pantalons assignats als homes, per acudir juntes als actes oficials com l’ofrena. El reglament de la Junta Central Fallera estableix una norma estricta sobre la indumentària en els actes, sota amenaça de sanció, encara que des de l’organisme deixen caure que no s’han plantejat sancions en els últims anys.

El regidor ha explicat que no s’ha produït una petició oficial a la Junta –les comissions poden plantejar la consulta formalment– i ha defensat que fins ara no s’ha canviat aquest reglament “perquè ningú ha comunicat absolutament res” i el món faller ho assumeix. “Crec que és una qüestió que es fa, per dir-ho d’alguna manera, en el món faller per inèrcia”, ha exposat.

“Potser ningú ha caigut”, ha afegit sobre la proposta plantejada respecte de la vestimenta en l’ofrena. “Crec que és una cosa com moltes altres que estan en el reglament; les falles funciona així i ningú havia alçat la veu”, ha postil·lat. Amb tot, el regidor ha apuntat que les falleres que han plantejat desfilar l’una amb el vestit femení i l’altra amb el masculí són “part d’aquest món faller”, com ho és “la seua comissió, el seu sector i la seua agrupació”, per la qual cosa “podran portar a debat aquesta proposta.