Mazón evita el control parlamentari al seu nou govern en dos mesos

El nou govern de la Generalitat Valenciana esquivarà el control parlamentari almenys durant dos mesos. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, confirma que no té previst comparéixer en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes per a donar compte dels canvis escomesos en el seu executiu arran de l’abrupta eixida de Vox.

Mazón es va sotmetre a l’última sessió parlamentària hores abans que el líder de la ultradreta anunciara l’eixida dels executius autonòmics, entre els quals el valencià. Aquesta nit mateixa, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar els cessaments de Vicente Barrera i els altres dos consellers de Vox: Elisa Núñez i José Luis Aguirre. L’endemà, Mazón va nomenar tres nous consellers, aprofitant per a escometre una reforma en l’executiu i va desgranar els nomenaments en una roda de premsa, prèvia a l’habitual de la portaveu del Consell quan es convoca un ple.

L’oposició reclama que es convoque una sessió extraordinària en les Corts perquè compareguen el president i els nous consellers, Miguel Barrachina en Agricultura, Vicente Martínez en Medi Ambient i Salomé Pradas, que canvia a Justícia. El període ordinari de sessions no començarà fins a setembre, la qual cosa allunya les intervencions dels nous responsables. Els partits han registrat una proposta per a convocar una Diputació Permanent en què el president explique la crisi de Govern i l’actuació a les platges de València, afectades per un abocament.

El president de la Generalitat considera que ha “donat prou compte de tot això a l’opinió pública, a tots els representants”. Preguntat per les peticions del PSPV i Compromís, ha insistit dijous: “No crec que el problema del president de la Generalitat en aquesta qüestió en general siga la falta de transparència”. El PP i Vox han manifestat que votaran en contra de la proposta la setmana pròxima, quan es debata, i posposaran a després de l’estiu les preguntes de l’oposició.

El ple del Consell es continuarà celebrant setmanalment fins al 5 d’agost, quan començaran les vacances de l’executiu. L’any passat el primer ple ordinari de la cambra va ser el 5 d’octubre, amb una sessió de control al Consell que va inaugurar el mateix PP. Abans van vindre un parell de sessions amb les compareixences dels consellers i el ple de la investidura de Mazón. Enguany, no s’espera que siga fins a mitjan setembre quan es reprenga l’activitat i es programen les compareixences dels consellers per a explicar les seues línies de govern.