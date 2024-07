El nou Consell de Carlos Mazón, sense control parlamentari en dos mesos

La presidenta de les Corts Valencianes, la ultradretana Llanos Massó, va desitjar a tots els presents un bon estiu dilluns al migdia. Ho va fer de cor, perquè no tornarà a veure’ls les cares fins d’ací a dos mesos. Serà especialment un bon estiu per als integrants del Consell, que, tret de catàstrofe, no hauran de passar per la cambra parlamentària fins que acaben les vacances, malgrat acabar de posar-ho tot cap per avall.

El nou executiu de Carlos Mazón, reformat de manera exprés, no tindrà control parlamentari almenys en dos mesos. Finalitzat el període de sessions dilluns, amb un ple granera per a resoldre qüestions pendents, les noves incorporacions a la primera línia –Miguel Barrachina, Vicente Martínez Mus, d’una banda, i Salomé Pradas i José Antonio Rovira en els seus nous càrrecs– no compareixeran fins que la cambra reprenga l’activitat, encara sense data. La cosa més habitual és que un dirigent que accedeix al càrrec done compte de les línies d’acció, encara que el canvi es dega a un moviment intern.

Per a programar els plens del nou curs, la cosa més habitual és celebrar una Mesa i una Junta de Síndics entre l’última setmana d’agost i la primera de setembre, que fixaria les sessions de les setmanes següents. A l’estiu també sol donar-se una convocatòria de Diputació Permanent, una comissió amb un nombre reduït de diputats que atenen qüestions urgents.

Enguany, primer complet de govern després de les eleccions, toca a més celebrar el debat de política general, un monogràfic sobre les línies de l’executiu autonòmic. Compromís va demanar la setmana passada que compareguera Carlos Mazón per a explicar la reforma del Consell, cosa que queda posposada fins a setembre. També plantegen una moció de confiança per a saber si la majoria de la cambra continua donant suport al president després de trencar amb Vox.

El ple del Consell es continuarà celebrant setmanalment fins al 5 d’agost, en què començaran les vacances de l’executiu. L’any passat, després de les eleccions, les incorporacions, els nomenaments i les primeres mesures es van fer durant l’estiu, tasca que en va deixar molts sense descans estival.

El primer ple ordinari de la cambra va ser el 5 d’octubre, amb una sessió de control al Consell que va inaugurar el mateix PP. Abans van vindre un parell de sessions amb les compareixences dels consellers i el ple de la investidura de Mazón. Enguany, no s’espera que siga fins a mitjan setembre quan arribe l’activitat i es programen les compareixences dels consellers per a explicar les seues línies de govern. Després d’això, caldrà arrancar la negociació dels òrgans estatutaris, el debat del macrodecret de simplificació administrativa i l’elaboració i la presentació dels pressupostos perquè la cambra els debata.