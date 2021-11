El Parlament valencià reclama al Govern un estudi sobre l’efecte capitalitat de Madrid

El parlament valencià reclama al Govern d’Espanya que impulse un procés de racionalització en la distribució de les estructures de l’Estat. El PSPV, Compromís i Unides Podem aproven dijous una proposició no de llei que insta el Govern central a “impulsar un procés de descentralització d’institucions o organismes de l’Estat que es traslladen equilibradament a cada autonomia segons les característiques de cada territori” i avançar en les transferències de competències a les comunitats autònomes.

La majoria progressista de les Corts Valencianes vol que el Govern inicie un estudi de l’efecte capitalitat de Madrid sobre la resta d’Espanya. L’informe, indica la proposició no de llei, ha d’incloure “la comparativa detallada que produeix el dúmping fiscal entre comunitats autònomes i les conseqüències del privilegi i la desigualtat consegüent de l’efecte capitalitat per a les empreses a Espanya”. Els grups parlamentaris volen tindre dades sobre l’impacte dels funcionaris públics que treballen en els organismes estatals en el producte interior brut de cada comunitat, a més de la distribució de les masses salarials, per determinar si hi ha un benefici afegit per als territoris que concentren els alts funcionaris de l’Estat. Finalment, demanen que s’estudien processos descentralitzadors com el de la República Alemanya, amb una comparativa entre la distribució de les institucions estatals a Espanya i països amb un model d’estat similar.

Els partits del Pacte del Botànic afirmen que la crisi sanitària ha posat en valor la col·laboració ciutadana i entre territoris. En un moment de reconstrucció social i econòmica, els partits signants indiquen que “és l’oportunitat per a apostar per més cohesió territorial i aconseguir que Espanya siga un territori molt més fort”. En aquest procés, consideren que ha de fomentar-se “que totes les autonomies participen de les grans polítiques del país i se senten part de l’Administració central, i que siga l’exemple i l’inici d’aquesta nova era el trasllat de les seus d’organismes estatals a diferents autonomies”.

El text exposa que des de la construcció de l’estat autonòmic s’ha assistit a un procés de concentració d’institucions, organismes i, per tant, riquesa, a Madrid, una regió que, atesos aquests beneficis estructurals, pot permetre’s una política fiscal que bonifica els impostos a les rendes altes, amb el minvament de recaptació consegüent. En altres paraules: que el Govern central, l’Estat, ja afavoreix el seu creixement per defecte. La ubicació de centres de decisió atrau empreses i activitats d’alt valor afegit, i genera xarxes d’influència i ocupació qualificada, que exercirien com a efecte tractor del desenvolupament en els diversos territoris, recull la resolució.

Ja al juliol el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va reclamar en un fòrum a Madrid que compense el seu efecte de capitalitat i el dúmping fiscal amb un impost a les rendes més elevades. El dirigent socialista va considerar que el centralisme de l’estat és “ineficient” i insolidari, va apuntar que la Comunitat de Madrid té més funcionaris públics que afiliats a la Seguretat Social en altres províncies i va criticar que el model radial d’infraestructures resulta poc “racional”, i va convidar els assistents a reflexionar sobre un model d’estat més just.