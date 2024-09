El PP inicia les negociacions per a consolidar el control de la radiotelevisió pública valenciana amb el focus en el director de Cope

El PP arranca les negociacions per a elaborar el consell d’administració de l’ens que substituirà À Punt, la radiotelevisió pública valenciana, que podran controlar gràcies a la seua majoria parlamentària. Els populars, que van aprovar una nova llei amb Vox que els facilita el control de l’ens públic, han iniciat els contactes per a proposar els set consellers que trien les Corts Valencianes i el president de l’òrgan administratiu.

D’antuvi, des de l’entorn de Carlos Mazón s’apunta al director de Cope Valencia, Sergio Peláez, com el favorit per a presidir l’ens públic, segons va apuntar El Español. El responsable de l’emissora fins a la data va ser conseller en TV3 i ha comunicat la seua marxa per jubilació. Els populars rebutgen confirmar cap nom, però el portaveu en les Corts, Juanfran Pérez Llorca, sí que ha elogiat Peláez com “un gran periodista”.

Els populars compten que tindran el suport de la ultradreta en aquesta negociació, que separen dels pressupostos, on els seus exsocis posen més entrebancs. De moment, Santiago Abascal no ha donat les directrius per a l’actuació del partit respecte dels òrgans estatutaris en les autonomies ni ha insistit en les línies roges, com sí que ha fet sobre els comptes públics.

En roda de premsa després de la junta de síndics, Pérez Llorca ha explicat que el PP “encara” no ha contactat amb l’oposició, però va apuntar que iniciaran les negociacions d’ací a poc, encara que fonts del PP afirmen que compten amb Vox per a aquesta comesa. Pérez Llorca sí que va manifestar el seu interés perquè hi participen “tots” els grups polítics, com en la Mesa de les Corts Valencianes, i va destacar el que li sembla una incoherència: que el PSPV no pose línies roges en la televisió pública perquè sí que vol estar-hi.

Amb tot, el PP insisteix a donar la mà al PSPV i Compromís i emmarcar aquesta negociació en el paquet dels òrgans estatutaris, en què l’esquerra no vol entrar si ho fa la ultradreta. Qüestió distinta és la televisió pública, on consideren que seria “inaudit” que els conservadors tingueren tot el control sense participació de l’oposició. El síndic dels socialistes, José Muñoz, va considerar que “seria greu si ja estan produint-se –els contactes– amb Vox”. “Si el PP decideix pactar directament amb Vox, seria inaudit i a la llarga li passarà factura”, va assenyalar, mentre que el portaveu de Compromís, Joan Baloví, va criticar: “Mazón parla molt de diàleg, però al final acaba col·locant gent molt pròxima al PP en llocs de responsabilitat”.

La modificació de la llei estableix que, per a poder triar els membres del consell d’administració, serà prou una majoria absoluta en segona votació. Això significa que si el PP pacta amb qualsevol altre partit no necessitarà més suports per a aconseguir aprovar els nomenaments. Aquest consell d’administració tindrà set membres triats per les Corts i un de més per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també controlada pels populars.

La nova llei atorga una rellevància especial al director general, que tindrà més funcions que l’actual. Serà el consell d’administració qui el propose i l’executiu autonòmic qui el nomene. Al final del dia, totes les decisions importants recauran sobre el PP de Carlos Mazón.