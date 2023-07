La primera mesura del Govern del PP valencià: bonificar al 99% l’impost sobre successions, que va recaptar 350 milions d’euros

L’executiu que presideix Carlos Mazón pren la seua primera mesura: una rebaixa fiscal per a les rendes més elevades. El ple del Consell de divendres, el primer que celebra el govern de coalició de PP i Vox, ha acordat iniciar els tràmits per a bonificar al 99% l’impost sobre successions i donacions entre els familiars de primer grau (descendents, progenitors i cònjuges). Aquest tribut va aportar a les arques públiques 354 milions d’euros i la previsió de recaptació per al 2023 era de 392 milions d’euros.

El dirigent ha anunciat que la mesura tindrà efectes a partir del 28 de maig, data de les eleccions autonòmiques que li van donar la victòria i la justifica en el perjudici que causa a l’economia i la seua “incidència escassa” sobre el total d’ingressos dels pressupostos de la Generalitat Valenciana. El tribut, que ha denominat diverses vegades “impost a la mort”, suposa “un greu perjudici econòmic per a moltes famílies, sense que l’herència supose cap benefici econòmic o un increment real en el seu patrimoni” i “condiciona o limita” comportaments com “l’estalvi o la inversió”.

Les dades d’Hisenda apunten que l’impost sobre successions a penes afecta una minoria. Segons va indicar l’exdirector general de Tributs, bonificar l’impost al 99% com ha anunciat el president impacta en 24.797 persones, l’1% dels declarants, amb una càrrega fiscal suportada només del 6,5% de l’import rebut. El 2020, segons les xifres d’Hisenda, van declarar 166.493 hereus; només van pagar impostos 20.627 –entre un i 5.000 euros– i només 6.293 persones –el 3,8% dels quals van tributar– van pagar una xifra superior a 5.000 euros. El 87,6% dels hereus no van pagar res.

El líder popular ha explicat que les renúncies a herències han augmentat un 24% durant el primer trimestre del 2023, cosa que ha suposat que 1.558 valencians hi hagen renunciat en aquest període. En quatre anys, la legislatura passada, es van produir 20.862 renúncies.

També ha afegit que té poc d’impacte sobre el pressupost: successions implica l’1%, mentre que donacions, que també es modificarà, el 0,1%, L’informe econòmic dels pressupostos assenyala que els tributs de patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, i la tarifa autonòmica de l’Impost sobre la renda de les persones físiques suposen en conjunt el 21% dels ingressos totals estimats per a les arques públiques i que successions és, després de transmissions patrimonials, el principal agent recaptador.

La bonificació de l’impost és del 50% amb caràcter general, ha assegurat el president a l’hora de defensar aquesta mesura, que s’elevarà fins al 99% en benefici de descendents, progenitors i cònjuges. Aquesta xifra correspon a la bonificació sobre la quota base per a majors de 21 anys amb parentiu directe. A això cal afegir les rebaixes sobre la base imposable en aquests casos: per exemple, es descompten fins a 156.000 euros si el fill és menor de 21 anys i 100.000 si és major d’aquesta edat. A més, si es tracta de l’habitatge habitual del mort i qui l’adquireix és fill o cònjuge convivent, es redueix en un 95% fins a 150.000 euros el valor de la base.

El president ha defensat que la supressió de l’impost “provocarà la reactivació de l’economia i la posada en el mercat del patrimoni que, principalment, sol ser immobiliari”, i apunta que, sumat al “estalvi” polític –800.000 euros, de moment, pel fet d’haver suprimit una desena d’alts càrrecs–, compensarà els efectes sobre els ingressos públics.