El PSOE s’embolica amb les renovables: aprova un macroparc eòlic, però en rebutja un de fotovoltaic a Castelló

La posició dels partits d’esquerres davant els projectes renovables és complexa. El rebuig d’una part de la població a macroprojectes renovables, especialment els que es pretenen situar en municipis despoblats o al costat de parcs naturals, xoca amb la postura de les institucions, que insisteixen a accelerar la transició energètica amb grans projectes d’energia eòlica i fotovoltaica. La postura és encara més complicada quan entren diverses administracions en joc: mentre municipis i executius autonòmics rebutgen projectes pel seu impacte ambiental, el Govern central els autoritza.

Aquesta incoherència s’ha fet palesa a l’última setmana a la Comunitat Valenciana. En tot just 24 hores, el Consell de Ministres ha aprovat l’autorització d’un macroparc eòlic a la comarca del Maestrat, que uneix Castelló i Terol, només amb el suport dels ministres socialistes. Un dia després, el PSPV remetia un comunicat en què celebra que l’empresa que opta a un macroprojecte fotovoltaic a la comarca confrontant, el projecte Magda, a la Plana Alta, retire la seua oferta.

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un dels parcs eòlics més gran d’Espanya, el ‘Clúster Maestrat’, que entre les comarques de Terol i el nord de Castelló crearà una vintena de parcs eòlics, amb 125 i uns 800 megavats de potència. El Govern aragonés i el valencià van emetre informes contraris al projecte, que per les seues característiques passa directament pel Ministeri de Transició Ecològica, que dirigeix la socialista Teresa Ribera. El projecte afecta el Parc Natural del Maestrat i la línia d’evacuació –la MAT– arriba fins a Morella (els Ports, Castelló), passant per una àrea protegida en la Xarxa Natura 2000. A més, compta amb el rebuig de partits com Compromís, Sumar, Teruel Existe i moviments socials i ecologistes, que han anat constituint-se en plataformes.

La coalició Compromís ha carregat contra la decisió del Govern central i incideixen en el fet que els ministres de Sumar s’han oposat a l’autorització. La portaveu en el Congrés, Àgueda Micó, denuncia que és “un atemptat contra el territori”: “El PSOE sembla que o no vol entendre de què va la transició ecològica o torna a anteposar els interessos de les multinacionals als del món rural, perquè, en definitiva, el que passa és que s’aprova la destrucció d’una de les zones de més valor mediambiental de tot l’Estat, al nivell del Parc Natural d’Ordesa, que està habitat de nombroses espècies protegides de fauna i flora endèmica”, denuncien.

Els valencianistes carreguen directament contra la secretària general del PSPV-PSOE i ministra de Ciència, Diana Morant, per no rebutjar el projecte. “Per a què serveix tindre una ministra valenciana si acaba votant sempre el que dicta Madrid sense importar els problemes que genera per a la terra i la ciutadania que ella representa?”. Així doncs, Micó va recordar que el mateix PSPV va llançar un comunicat demanant la paralització del macroprojecte energètic. “El PSOE, com el PP, prometent una cosa als seus pobles i votant el contrari”, critica la dirigent valencianista.

Els socialistes valencians no s’han pronunciat sobre el projecte, però sí sobre una possible retirada de l’empresa que vol construir un macroparc fotovoltaic a Castelló, conegut com a projecte Magda. Segons publica Valencia Plaza, la mercantil ha demanat l’arxivament de l’expedient. Sobre aquesta informació, el diputat socialista Ernest Blanch ha mostrat la seua satisfacció “per l’acció contundent del Ministeri de Medi Ambient” que, ajustant-se en tot moment a la legalitat, “va posar a l’empresa més de cinquanta condicionants mediambientals al projecte dels quals només ha pogut complir-ne uns pocs”, per tant, “no pot continuar avant”.

“Esperem amb impaciència el tancament definitiu de l’expedient de la macroplanta”, ha destacat Ernest Blanch, que també ha volgut agrair “l’actuació del Ministeri i l’acció del Consell de Ximo Puig, que sempre es va manifestar en contra del projecte, així com l’acció dels municipis i de tota la gent que s’ha mobilitzat”. El parlamentari recalca que els socialistes “volen un territori sostenible amb projectes raonables, un model clarament alternatiu a aquest desenvolupisme depredador de fa vint anys que pregonen les administracions del PP”. I conclou: “No volem que els nostres municipis siguen depredats i reivindicarem en tot moment el compliment de la legalitat, les condicions del Ministeri i el que considerem que és la màxima defensa de la nostra gent i del territori”. Del clúster del Maestrat, ni una paraula.