Socialistes i populars entren en l’enèsima guerra de l’aigua pel transvasament Tajo-Segura

L’escassetat de recursos hídrics, agreujada pels efectes del canvi climàtic, agita una batalla política recurrent entre les comunitats autònomes que pateixen la sequera. Mentre els experts apunten a alternatives com la reconversió agrícola i es debat sobre l’ús de les dessaladores, la batalla en els partits es lliura en els termes del curt termini. Per a la dreta valenciana, cada pronunciament sobre el transvasament Tajo-Segura és una oportunitat per a enaltir el discurs del greuge i del maltractament a la comunitat autònoma, mentre que els socialistes valencians es mouen a la defensiva.

L’anunci aquesta setmana del Pla Hidrològic del Tajo, que preveu un augment dels cabals ecològics mínims i posa fre al transvasament, ha sigut l’enèsima oportunitat per a agitar aquesta guerra. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciava aquesta setmana la creació d’un comité d’experts que avalue jurídicament la situació, assotat per les crítiques del president del PP valencià, Carlos Mazón. Els populars afirmen que “no hi ha cap raó de solidaritat, mediambiental, hídrica, social, econòmica o de vertebració que justifique l’eliminació del transvasament” i asseguren que donaran “la batalla” en tot el país. Els populars s’alimenten del rebuig de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, als transvasaments i vaticinen la mort del sector agrícola si es redueix l’aigua del Tajo cap a les comarques sud del País Valencià.

Dimarts hi ha convocada una protesta davant de la Delegació del Govern a Alacant a què els populars han fet una crida massiva. La dreta aspira a una gran concentració amb un dels seus temes fetitxe: la guerra de l’aigua. Mazón i els seus alcaldes volen traure múscul i posicionar-se al costat del sector agrícola en un dels seus feus de votants. Els governs autonòmics del PP han anunciat recursos judicials, a través de la via contenciosa, per a frenar la mesura de Transició Ecològica.

L’increment de la pressió del PP, que troba en el discurs de l’aigua un dels seus puntals discursius des de fa dècades, obliga els socialistes a incrementar els seus moviments al Baix Segura. Durant tot el cap de setmana el PSPV ha programat actes a les comarques del sud i ha intensificat el seu discurs, assegurant que defensarà el repartiment de recursos hídrics. El responsable del PSPV a Alacant, Alejandro Soler, i el secretari d’Agricultura, Roger Llanes, han defensat divendres que el partit participarà en la mobilització de dimarts i exigirà al Govern central un canvi de posició. “No renunciarem de cap manera al subministrament d’aigua i farem tot el que calga perquè la proposta del ministeri no acabe executant-se”, ha reiterat Soler, que ha insistit que “totes les grans inversions en matèria hídrica que s’han produït a la província d’Alacant han vingut sempre de la mà de governs socialistes”. Per part seua, Llanes ha remarcat que “la proposta que ha posat el ministeri damunt la taula no té cap justificació, ni tècnica ni ecològica”, motiu pel qual, ha afegit: “Demanem al Govern que mantinga les condicions actuals del transvasament, tenim clar que cal tindre aigua per sempre i en tot cas la mateixa quantitat d’aigua al mateix preu”.