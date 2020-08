El Tribunal de Comptes reclama a la Ciutat de les Arts que justifique el cobrament de 14.500 euros per un míting de Vox a València

El Tribunal de Comptes requereix a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València la justificació de les despeses del míting de Vox per a les eleccions del 28 d’abril de 2019. En el seu informe de fiscalització de despeses electorals relatives als comicis generals del 28A, l’organisme ha identificat 12 proveïdors per prestació de serveis o adquisició de béns, amb una facturació total de 324.701,62 euros, que no han informat el tribunal.

L’organisme adverteix en el seu informe fiscalitzador que l’empresa pública CACSA no ha informat d’una despesa de 14.520 euros, que correspon a l’organització del penúltim míting de la formació d’ultradreta en la campanya de les generals, coincidents amb les eleccions autonòmiques valencianes, i un dels primers grans actes de Santiago Abascal en la capital valenciana, celebrat el 25 d’abril de 2019. Segons l’article 133 de la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG), les empreses que hagueren facturat amb partits polítics per despeses electorals superiors a 10.000 euros han d’informar el Tribunal de Comptes.

“No hem rebut cap requeriment formal”, expressa la direcció i la gerència de l’empresa pública, a preguntes d’elDiario.es. L’empresa confirma que Vox va pagar el míting dins del termini i en la forma escaient i que es va dur a terme amb totes les mesures de control d’aforament, com en qualsevol altre esdeveniment, però desconeix l’obligació de justificar aquesta despesa davant l’organisme públic. L’empresa manifesta que en l’auditoria que es fa de manera anual tampoc es va advertir d’aquesta obligació.

La formació d’ultradreta va vendre aqueix míting com un èxit de convocatòria, ja que va afirmar que hi van acudir més de 5.000 persones i que el ple havia obligat a deixar gent fora, premsa inclosa. Malgrat les seues xifres, dins de la sala hi havia buits notables. Vox va organitzar alternatives de transport des de diferents municipis valencians per assegurar-se el ple en el míting en què van participar Santiago Abascal i el llavors candidat per València, Ignacio Gil Lázaro, així com l’actual president del grup parlamentari autonòmic, José María Llanos. L’esdeveniment va ser la gran presentació de la ultradreta en la capital valenciana abans d’entrar en les Corts Valencianes i en el Congrés el 28 d’abril.

Juntament amb l’empresa pública valenciana, el Tribunal de Comptes assenyala 11 proveïdors més que no han justificat amb documentació la seua facturació a la formació política. Els ingressos sense justificar més elevats corresponen a Libertad Digital SA, per valor de 50.000 euros, i a Imazu Publicidad SL, per valor de 52.000 euros.