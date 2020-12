Unides Podem i Compromís recelen de la reforma fiscal de Ciudadanos, el seu últim intent per a donar suport als pressupostos valencians

En el procés de negociació entre Ciutadans i els partits del Pacte del Botànic per a aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana sempre hi ha un últim escull o un últim serrell per tallar. Les places en residències de majors, les ajudes a autònoms i el fons per a fer costat a l’hostaleria i l’oci nocturn i la pujada d’impostos. De les línies roges que va plantejar el síndic de la formació taronja, Toni Cantó, la qüestió fiscal sembla eternament embossada.

El portaveu de Ciutadans va mantindre una trobada dilluns amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per tractar de tancar in extremis el suport als pressupostos del Botànic per al 2021, uns comptes que no necessiten el suport de la formació taronja, perquè els partits progressistes ja sumen majoria absoluta, però el vot de la qual implicaria augmentar el suport dels comptes per a la reconstrucció a tres cinquenes parts del parlament, aïllant així el PP i el grup d’extrema dreta Vox. Per a Ciutadans és important mostrar-se com un partit de centre i útil en moments de crisi, capaç d’aportar solucions; per als socialistes, que el president Puig siga capaç de sumar un partit que ja fa anys que carrega contra les seues polítiques, amb un cert recel dels seus socis de Govern.

En acabar la trobada al Palau de la Generalitat, Cantó expressava davant els mitjans de comunicació en les Corts Valencianes que el seu vot favorable als pressupostos i a la Llei de mesures fiscals va condicionat a una baixada d’impostos per a les rendes inferiors a 50.000 euros anuals, atés que les ajudes al sector hostaler i turístic seran incrementades en 76 milions d’euros. Cantó planteja una reducció de mig punt en el tram autonòmic de l’IRPF que, segons el sistema impositiu, acaba afectant les rendes superiors –l’IRPF s’aplica per trams que s’acumulen i un canvi en els tipus baixos també beneficia els alts, encara que en menys mesura–. L’estalvi anual per als trams més baixos estaria al voltant de 150 euros en impostos anuals, amb un impacte en la recaptació de 100 milions d’euros.

Compromís i Unides Podem defensen que la reforma fiscal del Botànic ja es va pactar fa un mes com a esmena a la Llei d’acompanyament i no estan disposats a alterar les seues previsions si la proposta de Ciutadans no compensa la recaptació amb les rendes més altes. El portaveu de Compromís, Fran Ferri, expressava que suposa una “minva d’impostos” i ha emplaçat la formació a presentar una proposta que no altere aquestes previsions, atés que la de Ciutadans implica “perdre dos milions, o 20 o 30” sobre la reforma del Botànic.

Per part seua, la portaveu d’Unides Podem en les Corts, Naiara Davó, retreia al portaveu taronja que s’estiga “posant en el centre d’un debat en què no és necessari”, i ha considerat que “pot ser que diga que està a punt d’arribar a un acord, perquè potser s’ha adonat que la millor reforma fiscal és la que ha aprovat el Botànic i votarà a favor”. “Allí on hi ha rendes més baixes que no arriben a 13.000 euros, l’estalvi serà al voltant de 67 euros, mentre que en les de 50.000 tindran un estalvi de 187. Una renda quatre vegades superior tindrà un estalvi tres vegades més gran”, estimava la parlamentària, que ha criticat que la proposta de Ciutadans “no compleix la progressivitat”. Mentrestant, els socialistes emplacen els seus socis a una nova negociació i consideren que hi ha marge per a presentar “ofertes i contraofertes”, encara que el seu portaveu, Manolo Mata, creu que “en aquests moments és difícil d’assumir”. El marge de negociació acaba dimarts a la nit, quan els diputats hauran de decidir el seu vot telemàtic, que es materialitzarà dimecres en la cambra.