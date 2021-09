Ximo Puig: "De la crisi de la pandèmia hem d'eixir amb un 'green deal' i un keynesianisme verd"

"Ha arribat l'hora de tornar a casa, la casa comuna que és la vida mediterrània i en societat". El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat aquest dilluns per conclosa la fase més crua de la pandèmia de la COVID-19 després d'any i mig d'emergència sanitària, amb constants fluctuacions. Minuts després de la reunió de la Interdepartamental del Govern valencià, que ha acordat la relaxació de les restriccions vigents, el dirigent socialista arrancava el seu discurs en el debat de política general, la cita política més important i la que dona inici al curs polític.

Amb l'oxigen que implica la suspensió d'unes certes mesures i l'anunci de la tornada gradual a l'anomenada normalitat, el president de la Generalitat marca un abans i un després en l'emergència sanitària. Després de desgranar les mesures que l'Executiu ha posat en marxa i agrair de forma reiterada el treball al personal de la salut pública i dels sectors essencials, Puig ha exposat les principals línies de la recuperació, del canvi de model.

El cap del Consell ha destacat el canvi de paradigma a la Unió Europea, que ha abandonat les polítiques d'austeritat per a aprovar una injecció econòmica sense precedents. El pla de recuperació impulsat pels fons europeus és per al president una "oportunitat" per a afronta dos reptes fonamentals: la superació de les seqüeles de la pandèmia i les conseqüències del canvi climàtic. "L'emergència climàtica és una realitat que tots patim i cada vegada més temem. El Mediterrani es troba en la zona zero d'aqueixa amenaça global. Ens preocupa el risc de més inundacions, sequeres, onades de calor o incendis i alineats amb les prioritats europees, actuarem", ha afirmat.

En línia amb les preocupacions i en nom d'una "prosperitat inclusiva i respectuosa amb el medi ambient", el president advoca per una eixida diferent de les crisis que ens assoten: "De la crisi provocada per aquesta pandèmia i de l'emergència climàtica hem d'eixir amb un 'green deal' i un keynesianisme verd".

El dirigent socialista ha dibuixat un ambiciós pla de reconstrucció que té els seus eixos en l'anomenada economia verda, la digitalització i la innovació, tres eines per a consolidar l'Estat de Benestar que ha protegit la ciutadania durant l'emergència sanitària. Puig, que emplaça la resta de forces polítiques a col·laborar en els plans de recuperació, apunta a un nou impuls dels serveis públics amb els fons europeus i la reforma del sistema de finançament. En aquesta línia, ha promés que "abans que acabe l'any presentarem el nou model organitzatiu del sistema sanitari públic articulat a través de nou servei valencià de salut", al mateix temps que s'escometran les reformes projectades en els plans d'infraestructures públiques.

El finançament "toca ara"

El president valencià ha reiterat que la reforma del sistema de finançament és "inajornable" i ha ressaltat la postura de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que va anunciar dimecres passat que al novembre es presentaria una proposta de sistema per a debatre. Puig ha reiterat que la seua postura és "ferma, lleial i patriòtica", i cerca "superar l'estat de discriminació financera" de l'autonomia valenciana. "El que fa falta sobretot són solucions, no *sobreactuaciones", ha asseverat el president, que considera que "és just reconéixer" que l'actual Govern d'Espanya ha sigut "sensible" a la qüestió valenciana i ha millorat els fons.