Porga a les aules i demolició de lleis socials: el peatge de Vox perquè Carlos Mazón presidisca la Generalitat Valenciana

Ni “fer regals” ni “acceptar xantatges”. Aquestes són les condicions que, després dels resultats del 28M, el líder valencià de Vox, Carlos Flores, ha posat a Carlos Mazón per a aconseguir un Govern autonòmic del PP i Vox després de dues legislatures del Pacte del Botànic. Amb 13 diputats en les Corts Valencianes, tres més que la legislatura anterior, el partit d’extrema dreta s’erigeix en l’ariet que permeta governar als populars. No obstant això, el nou escenari polític valencià pot ser d’alt voltatge segons el peatge que el partit de Santiago Abascal cobrarà als populars valencians.

Mazón es disposa a negociar una investidura amb el líder d’un partit condemnat per violència masclista contra la seua exdona i que arrossega en el seu currículum la militància en Fuerza Nueva, formació d’extrema dreta de què va ser candidat, durant la dècada de 1980. La seua “referència” actual, segons va confessar en una entrevista en El País, “és el govern de Viktor Orbán, vencedor per majoria absoluta en les quatre últimes eleccions” a Hongria. En una altra entrevista en Las Provincias va qualificar José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, com “un dels personatges més fascinants del segle XX espanyol, una personalitat absolutament magnètica i una de les grans tragèdies de la nostra Guerra Civil”.

El front de PP i Vox ha conquistat la primera autonomia bilingüe, juntament amb les Illes Balears, en què governaran braç a braç. El partit ultra, a més d’eliminar el requisit lingüístic en l’accés a places del professorat i de l’Administració pública, inclou en el seu programa una autèntica crida a la porga en matèria educativa: “Desallotjarem els activistes i els assessors lingüístics de les aules i reforçarem la inspecció educativa”.

Una altra prioritat del programa de Vox passa per la derogació de “totes les lleis de gènere i de memòria històrica”, impulsades pel Pacte del Botànic, incloent-hi la pionera Llei trans. També “lleis autonòmiques supèrflues” com la d’habitatge, que preveu mesures contra l’assetjament immobiliari, o la de cooperació i desenvolupament sostenible. D’altra banda, el programa electoral del partit ultra pretén “posar la família en el centre de totes les polítiques públiques” en contraposició a la pretesa “falta de suport institucional i dels atacs progres”. La “perspectiva de família” serà la clau de “tota norma” en la legislació i en els pressupostos en matèria d’educació, sanitat, habitatge i transport.

El programa de Vox a la Comunitat Valenciana defensa la “prioritat nacional” en l’accés a ajudes i bonificacions socials “per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i la inflació”. També l’eliminació de les ajudes públiques que el partit considera que “generen un efecte crida a la immigració il·legal”.

Allargar la “vida útil” de la central nuclear de Cofrents

A més, el partit ultra proposa una “rebaixa dràstica” dels impostos i el “tancament” d’organismes “superflus” del sector públic instrumental, a més de liquidar subvencions a partits polítics, sindicats, patronals “i a totes les entitats separatistes”.

En matèria cultural, el partit ultra es limita a la defensa de “tradicions, costums i institucions propis enfront dels falsos Països Catalans”. Així doncs, pretén establir una “protecció legal” i atorgar ajudes institucionals per a conservar un patrimoni “garant de la identitat nacional”. El programa preveu la “defensa sense complexos” de la caça i de la tauromàquia“.

També demana allargar la vida útil de centrals nuclears com la de Cofrents, el tancament definitiu de la qual està previst per al 30 de novembre de 2030. En matèria de turisme, el partit de Carlos Flores aposta per l’eliminació de “qualsevol trava burocràtica i taxa”.

La batalla per À Punt

Encara que el programa electoral no fa cap referència a la cadena autonòmica À Punt, en plena precampanya la formació ultra va amenaçar el mitjà públic amb el tancament després de l’emissió d’un reportatge que no va agradar en Vox, malgrat que Carlos Flores ha sigut un rostre habitual com a comentarista en tertúlies i programes.

“Aprofiteu el que us queda en el convent, que us tancarem”, va advertir el partit en un polèmic tuit el 25 d’abril passat, coincidint amb la commemoració anual de la derrota de la Batalla d’Almansa el 1707 que va suposar la pèrdua dels furs valencians.

Vox considerava que la cadena suposa un “desaprofitament de diners de tots”, a més d’una “màquina d’adoctrinament separatista”. No obstant això, el tancament d’À Punt que proposa Vox suposaria per al PP una escena similar a la liquidació en directe de Canal 9, l’anterior cadena autonòmica tancada pel Govern popular d’Alberto Fabra el 2013, i la batalla consegüent amb sindicats i treballadors de l’ens públic.