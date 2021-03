El Port de València reclama dos anys després als veïns de Natzaret les costes d’un plet pels incompliments de l’ampliació sud

Van plantar cara quasi en solitari al Port de València i a l’Ajuntament quan es va planificar l’ampliació sobre la platja de Natzaret, van lluitar per obtindre unes contraprestacions d’acord amb la pèrdua de la seua costa que beneficiaren tota la ciutat i ara, a més, hauran d’abonar 1.000 euros a l’Autoritat Portuària de València (APV) per haver exigit en els tribunals el compliment d’aquests compromisos.

Segons informa l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, l’organisme portuari acaba d’exigir-los el pagament de les costes del procés judicial iniciat el 2014 per exigir que es compliren els acords del conveni signat entre el consistori i l’APV el 1986, any en què es va aprovar l’ampliació sud.

L’entitat veïnal va reclamar especialment l’execució del passeig arbrat a crear entre l’actual Parc Poliesportiu de Natzaret i el canal de desguassos de pluvials del vell llit del Túria: “L’avanç del pla general de València havia previst una franja de zona verda que continuava aquest passeig de manera lineal, entre les instal·lacions que llavors ocupava l’empresa Arlesa i la resta de l’àrea portuària. No obstant això, la franja de zona verda prevista és hui un mur inaccessible de rajoles darrere del qual no hi ha res”, van argumentar els veïns.

També va al·legar l’associació en el procés judicial l’incompliment del que es disposa en l’article 6 del Conveni, així com del que es disposa en l’article 9 relatiu al fet que “la insuficiència del desguàs d’aigües residuals i pluvials suposa un risc d’inundació clar sense solucionar per al barri, risc que s’ha vist empitjorat des de l’any 1986”.

La sentència judicial que va arribar al febrer del 2018 corrobora l’al·legació de l’Advocacia de l’Estat en defensa de l’APV, i no deixa de ser sorprenent, ja que afirma que ni l’entitat veïnal ni cap altra organització té legitimitat per a exigir el compliment del conveni, cosa que només poden fer les administracions signants d’aquest: “En pretendre’s per l’Associació recurrent el compliment d’un Conveni de Col·laboració en què no ha sigut part, pel fet d’haver-se subscrit entre ens públics, escau estimar l’al·legació de l’Advocacia de l’Estat que manca de legitimació per a exigir l’execució dels compromisos assumits en aquest”.

La sentència va més enllà i adverteix a més que aquests convenis no són de compliment obligat. “Dels termes del Conveni de Col·laboració es desprén que les parts signants assumeixen una sèrie de compromisos i acords, en els termes fixats en aquest, que en cap cas constitueixen obligacions en sentit estricte, la qual cosa implica necessàriament que aquests compromisos seran objecte de realització en la mesura que això siga possible”, diu la sentència.

Per aquest motiu, el magistrat desestima la demanda veïnal i imposa a l’associació de veïns les costes processals a abonar tant a l’APV com a l’Ajuntament a raó de 1.080 euros a cadascun.

Segons han explicat fonts judicials, les administracions tenen tres anys per a reclamar aquesta quantia. Mentre que el consistori no ho ha fet, el Port exigeix ara el pagament, coincidint amb l’obertura d’una investigació del Tribunal de Comptes a l’organisme portuari a conseqüència del rescat d’una concessió de l’empresari Vicente Boluda. La investigació sorgeix a conseqüència d’una altra denúncia de la Comissió Ciutat-Port, col·lectiu en què està integrada l’associació de Natzaret.