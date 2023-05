El portaveu de Facua denuncia davant la Fiscalia un exdirigent de Vox a València per missatges d’odi en Twitter

Rubén Sánchez, portaveu de l’associació de consumidors Facua, ha denunciat davant la Fiscalia de delictes d’odi un exmembre del Comité Executiu de Vox a València per missatges en Twitter “racistes, homòfobs i trànsfobs”, a més d’insults a la presumpta víctima d’una agressió sexual per part del futbolista Dani Alves. La denúncia, a què ha tingut accés aquest diari, identifica el compte “@scdj_ree” com pertanyent a Borja Frígols, exmembre del Comité Executiu de Vox a València fins que va dimitir el 2014 arran de l’eixida de la formació ultra de l’agitadora Cristina Seguí.

La denúncia enumera alguns dels missatges, que inclouen “odi ideològic” per l’apologia “dels assassinats comesos en el colp d’estat del 1936”. “El que va passar va ser que ella després de tot es va posar a plorar en sentir-se una bruta q s’ha cardat un negre que no coneix en un bar xq no té diners”, escrivia el compte de Twitter en un missatge publicat el 28 d’abril passat en referència a la jove que va denunciar una presumpta violació del jugador de futbol Dani Alves.

En un altre tuit, publicat el 14 de febrer passat, l’usuari escriu: “Quin marieta fastigós perdut”. El 5 de maig etziba: “Que es fota el puta negre incivilitzat”. I diumenge titlava de “Ravelo” l’escriptora Elisabeth Duval.

El denunciant va comprovar que aquest compte havia tingut un nom d’usuari diferent. “En la xarxa social Twitter”, explica Rubén Sánchez, “els noms d’usuari poden modificar-se, però mentre el compte continua obert, es conserva un rastre de cadascun dels noms utilitzats.

Així doncs, la denúncia identifica l’autor dels comentaris amb l’usuari “@borjafrigols”. Així doncs, el compte “pertanyia al membre de la Comissió Executiva de Vox a València fins al 2014, Borja Frígols Garrido”, indica la denúncia.

A més, un altre “mecanisme de verificació” ha delatat l’exdirigent de Vox a València com a pretés usuari de “@scdj_ree”. Les fotos que penjava abans de canviar de nom d’usuari coincideixen amb les que Frígols publica en Internet en una pàgina web d’assessors financers.

Al final del 2014, Frígols i un altre membre del Comité Executiu de Vox a València van abandonar la formació per discrepàncies amb la direcció nacional. “Des de l’eixida de la presidenta anterior, Cristina Seguí, ens hem sentit desemparats i tornem a estar pràcticament sense activitat”, van denunciar en un comunicat. No obstant això, tots dos dirigents valencians de Vox desitjaven “el millor” a la resta dels militants de la formació, “convençuts de la seua vàlua per a tirar avant el projecte, sempre que els deixen treballar i disposen dels mitjans necessaris”.