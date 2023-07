El PP consuma l’entrada de l’extrema dreta en la Generalitat Valenciana amb la investidura de Carlos Mazó

El PP consuma l’entrada de l’extrema dreta en les institucions valencianes amb la investidura de Carlos Mazón. El líder dels populars valencians ha sigut elegit president de la Generalitat Valenciana dijous amb el suport dels 13 vots del grup parlamentari Vox, que entrarà a formar part d’un govern de coalició i ja deté la presidència de les Corts Valencianes. En total, Mazón ha rebut 53 suports, quatre per damunt de la majoria absoluta, en una votació que s’ha produït a les tres i mitja de la vesprada, després de més de cinc hores de sessió parlamentària.

Mazón va signar un acord exprés amb la formació ultra per a governar en conjunt després d’una reunió de tres hores, dies després d’afirmar que la seua “línia roja” era un govern en solitari i eludir els pactes amb la formació d’extrema dreta. L’endemà passat, el PP i Vox van subscriure un pacte de govern amb 50 mesures per a governar en coalició, que incloïa que Vox encarnaria la segona autoritat valenciana, perquè tindria la presidència del Parlament, una vicepresidència de la Generalitat amb competències en Cultura i els departaments de Justícia i Agricultura. El pacte de govern apunta a la creació d’una oficina antiocupes, derogació de les lleis de memòria, una baixada d’impostos als grans patrimonis i elimina les referències a la violència de gènere i al canvi climàtic. També que el número dos del Consell serà l’extorero Vicente Barrera, nomenat a proposta de Vox.

Dijous, durant la seua intervenció, Mazón ha anat ampliant l’esbós del seu govern: tindrà una altra vicepresidència amb competències en Igualtat, apartant-les de Vox. Aquest departament “coordinarà totes les polítiques transversals en matèria d’igualtat del Consell”, ha apuntat el president electe. L’anunci es fa després d’unes quantes setmanes de crítiques a l’absència de compromisos en igualtat en el pacte i a la negació reiterada de Vox sobre la violència masclista, arribant a apartar-se la presidenta de les Corts Valencianes de la pancarta durant l’últim minut de silenci.

L’acord amb la ultradreta i el rebuig al que fins hui havien sigut consensos bàsics entre partits han centrat les rèpliques al president electe, que prendrà possessió del càrrec en un ple dilluns que ve. El líder del PSPV, Ximo Puig, president del grup parlamentari, li ha demanat que concrete “Què passarà amb les dones maltractades? Què passarà amb la cultura lliure? Què passarà amb la convivència?” i ha criticat el “negacionisme” que puga “segrestar” la Generalitat Valenciana. Per part seua, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciat la “censura” dels seus socis de govern en municipis com Borriana, i ha criticat que es vanaglorien de la “inquisició” retirant obres i publicacions, al mateix temps que ha insistit que hi ha un acord més enllà de l’escrit. “El pacte ha sigut el següent: el PP assumeix el discurs d’odi de Vox i s’oblida de parlar de violència de gènere, a canvi, Vox li deixa a les mans el 95% del pressupost”, ha afirmat el portaveu valencianista, en referència al repartiment de competències, i després ha ironitzat: “S’ha menjat el discurs de Vox de cap a cap”.

Els dos diputats han oferit diversos acords a Mazón, que el dirigent ha rebut amb bona lluna, en el to distés que el caracteritza, i ha arribat a dir al diputat valencianista que l’entreté molt. Puig li ha donat la mà en mesures sobre violència masclista i defensa del valencià, mentre que Baldoví li ha oferit un pacte per la sanitat pública. Vox li ha demanat que no es deixe temptar.

La portaveu de la formació ultra, Ana Vega, ha sigut la més severa en el seu to. Ha promés derogar totes les mesures de l’esquerra dels últims huit anys, “eliminar tota estructura política i associativa que les sustenta” i “tot el fem ideològic de l’esquerra”, a qui ha acusat de polítiques de persecució i discriminació. Vega ha agraït a Mazón el lloc en què ha col·locat el partit, però l’ha advertit que la seua formació no en deixarà passar ni una i exigirà el compliment de tots els seus compromisos: “No arriarem ni una sola de les banderes que hem alçat fins ara”, ha apuntat, al mateix temps que ha assenyalat que Vox “farà de la batalla cultural una de les seues prioritats”. Mazón li ha replicat subratllant els punts en comú i comprometent-se al diàleg. Sens dubte, l’entrada de l’extrema dreta condicionarà el govern autonòmic.

Primeres mesures

El PP ha insistit durant totes les intervencions de la sessió que va plantejar reunions amb els tres grups parlamentaris abans d’arribar a l’acord amb la ultradreta. L’apel·lació als pactes ha estat present en tota la sessió de control, a fi de promocionar un caràcter moderat, amb el PSPV i Compromís, a qui ha recordat un acord perquè tingueren representació en la Mesa de les Corts Valencianes.

Mazón ha promés baixades d’impostos, la derogació de la taxa turística, la defensa del transvasament Tajo-Segura i la derogació del decret de plurilingüisme, en defensa de la “llibertat educativa”. També ha promés que impulsarà una nova llei de senyals d’identitat, mesures contra les ocupacions il·legals d’habitatge i la construcció d’habitatges públics.

En sanitat, una de les seues mesures serà la derogació “del requisit lingüístic encobert” –els metges estan exempts d’aquesta obligació, que és per a ells un mèrit– per posar fi a la “barrera idiomàtica”. I en política lingüística, la supressió d’ajudes “als que vulguen imposar els Països

Catalans“.