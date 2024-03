El PP i Vox canvien a València un fòrum de lideratge femení per un altre sobre valors que obrirà el diputat condemnat per maltractament

La fundació municipal València Activa, dedicada a la promoció de polítiques d’ocupació, organitzarà la primera jornada ‘Lideratge amb valors’, que se celebrarà el divendres 22 de març en la seu de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers (FEBF), amb l’objectiu de crear un marc de diàleg, coordinació i col·laboració amb els diferents agents socials i econòmics i amb els organismes públics i el sector privat, per a promoure el lideratge del segle XXI i reflexionar sobre els principis i els valors inspiradors de nous lideratges. Aquesta jornada substitueix el fòrum de ‘Lideratge Femení’ que es desenvolupava habitualment i que, segons el segon tinent d’alcalde de Vox i regidor d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, era excessivament car.

Malgrat la pretesa col·laboració amb els agents socials que van tractar de vendre dimecres des de l’equip de Govern que lidera l’alcaldessa María José Catalá, els sindicats UGT i CCOO van afirmar a preguntes d’elDiario.es que no tenien constància de la realització d’aquest fòrum.

Segons Pilar Mora Martínez, secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere d’UGT-PV, “en la seua tònica habitual, aquest equip de Govern ha tornat a demostrar que no té en consideració els agents socials i econòmics, ja que, tot i formar part del Patronat de València Activa, ha mostrat el menyspreu més absolut al diàleg social i al nostre paper dins de les polítiques d’ocupació de l’Ajuntament, pel fet de no tindre’ns en compte per a aquest fòrum, qüestió que se suma a l’eliminació del Fòrum de Lideratge Femení”. Per aquest motiu ha exigit a l’Ajuntament, que “d’una vegada per sempre pense en les persones destinatàries de les polítiques d’ocupació i treballe des del diàleg social i l’enteniment”.

Juan Carlos Gallart, secretari de Política Institucional i Ocupació de CCOO-PV, ha afirmat: “No ens portem a enganys, la dinàmica imposada pels nous responsables polítics de València Activa ja apunta a les clares que l’Ajuntament no entén el paper del diàleg social i de la participació dels agents socials. En aquest context, no ens resulta cridaner que no es compte amb nosaltres. Si l’alcaldessa de València no intervé amb decisió per a reconduir aquesta dinàmica, el treball conjunt en el marc del Pacte per l’Ocupació que ha permés que la nostra ciutat haja sigut referent en creació d’ocupació, té els dies comptats”.

A tot això s’afig que el primer ponent del fòrum ‘Lideratge amb valors’, és el diputat nacional del partit d’extrema dreta que ara gestiona la fundació València Activa, Carlos Flores Juberías, condemnat per violència psicològica cap a la seua dona el 2002.

“En aquesta jornada participaran ponents importants relacionats amb el constitucionalisme espanyol i amb la defensa dels valors i principis que forgen la nostra societat. Per tant, considerem molt important que es tinguen en compte aquests factors a l’hora de determinar quin és el rumb de les empreses i el lideratge que s’hi ha de produir”, ha explicat Badenas.

L’obertura de la jornada serà a càrrec d’Ignacio Varona García, secretari del Patronat de la FEBF, les paraules del qual antecediran a la conferència inaugural ‘Els valors constitucionals i el seu impacte en el lideratge’, impartida per Flores Juberías com a catedràtic de dret constitucional de la Universitat de València, que serà presentat pel notari valencià Ubaldo Nieto.

La clausura serà a càrrec de Juanma Badenas, vicepresident de la Fundació València Activa, segon tinent d’Alcaldia i regidor d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de València; Cecilia Herrero, regidora d’Emprenedoria de l’Ajuntament de València, i Juan Carlos Girauta, advocat i escriptor.

El PSPV critica la presència de Carlos Flores

La portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha denunciat que l’equip de Govern de María José Catalá substituirà el fòrum de Lideratge Femení pel fòrum de Lideratge en Valors que inaugurarà el diputat de Vox Carlos Flores Juberías, condemnant per maltractament.

“És d’una gravetat extrema”, ha apuntat Gómez, que ha advertit que aquest fòrum “deixa entreveure l’absoluta contradicció i les mentides de Catalá”. Ha recordat que el fòrum de Lideratge Femení estava “destinat a fomentar l’empoderament i l’emprenedoria i la millora de les capacitats i les habilitats de les dones dins de l’espai laboral”. “Un fòrum que havia comptat amb dones referents importants i que tenia l’acceptació de tota la corporació”, ha assegurat.

Així doncs, ha manifestat que és “un insult a les víctimes de violència de gènere que un maltractador reconegut i condemnat siga el responsable d’inaugurar un fòrum que, per descomptat, no té res a veure amb el foment de capacitats i de la igualtat”.

Gómez ha recordat a Catalá les paraules que va dir quan Vox va eliminar dels estatuts de València Activa les polítiques actives d’ocupació dirigides a dones i va esborrar directament la paraula dona, una situació que investiga el Síndic de Greuges. “Va dir que no faria cap pas arrere en igualtat i que l’alcaldessa arribaria on no arriba Vox, però la realitat és que ha claudicat de nou davant els seus socis”, ha advertit.

Ha recordat que per primera vegada l’Ajuntament no va acordar una declaració institucional del 8 de març perquè Catalá es va negar a incloure en la proposta d’acord que Vox rectificara els estatuts de València Activa per a recuperar les polítiques dirigides a l’ocupabilitat femenina. El resultat, ha continuat, “va ser la celebració friqui de Vox a ritme de pasdoble a la plaça de la Mare de Déu i que dues setmanes després el govern que presideix anuncie un fòrum que inaugurarà un condemnat per maltractament a la seua exparella”.