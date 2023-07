El PP i Vox hauran de tornar fons europeus si eliminen carrils bici finançats en els últims cinc anys a la Comunitat Valenciana

“Que es mantinguen operatives almenys cinc anys des de la seua posada en servei. Amb aquesta finalitat, els sol·licitants hauran d’acreditar que disposen de recursos tècnics i financers necessaris per a garantir aquesta continuïtat. L’incompliment d’aquest termini de manteniment de l’operació o el funcionament de l’actuació subvencionada obligarà a reintegrar l’ajuda en els termes previstos en l’article 25”.

El Butlletí Oficial de l’Estat del 23 d’agost de 2021 recull les condicions que han de complir els projectes que les diverses administracions presenten per a obtindre finançament europeu en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència posat en marxa com a resposta a la crisi desfermada per la pandèmia de la Covid-19.

Entre aquestes, destaca que els projectes que obtinguen finançament europeu no es podran revertir o modificar en un termini de cinc anys, ja que en cas contrari caldria tornar els fons a la Comissió Europea, tal com recull el document esmentat.

Aquesta qüestió pot arribar a dificultar l’agenda de diferents ajuntaments que, després de les passades eleccions municipals del 28 de maig, han passat d’estar governats per l’esquerra, en què s’han implementat nombroses mesures sobretot en favor de la mobilitat sostenible, com ara carrils bici, projectes que en tots els casos compten amb finançament europeu.

És el cas de l’Ajuntament d’Elx governat ara pel PP i Vox, on l’alcalde, Pablo Ruz (PP), ja ha anunciat que desmantellarà l’itinerari ciclista als carrers de José María Buck, l’avinguda de Joan Carles I i Pedro Juan Perpiñán, cosa que va provocar fa poc una ‘bicifestació’ multitudinària.

La protesta, impulsada per Elx amb bici, el col·lectiu ecologista Margalló-AE Agró, CCOO, la Federació d’Associacions Veïnals d’Elx i Compromís, va congregar nombrosos usuaris.

La motivació d’aquesta reversió, segons l’equip de govern, és l’impacte que suposa per al trànsit de cotxes, una de les prioritats del nou executiu local que, juntament amb aquesta eliminació del carril bici en llocs cèntrics, ha anunciat la creació de quasi 1.500 places d’aparcament més per a vehicles.

El carril bici d’Elx va ser un dels projectes distingits de l’Ajuntament d’Elx governat pel PSPV i Compromís i va rebre el Premi Bones Pràctiques Locals pel Clima atorgat per la Xarxa de Ciutats pel Clima –dependent de la Federació de Municipis i Províncies– el mes de setembre passat.

A València, on de moment governa en solitari el PP, l’alcaldessa María José Catalá ha anunciat el redisseny almenys de quatre infraestructures ciclistes en l’avinguda del Primat Reig, l’avinguda de la Constitució, la del Regne de València i la de Pérez Galdós, totes fetes en els últims cinc anys, per la qual cosa suposaria la devolució dels fons europeus amb què hagen comptat.

En aquest cas, l’argument principal que esgrimeix és la pretesa falta de seguretat, encara que no s’ha aportat cap xifra ni cap dada que avale aquesta afirmació.

L’Ajuntament de València també té previst “revertir les condicions de mobilitat del carrer de Colom i fer prevaldre la seguretat i l’accessibilitat de totes les persones usuàries d’aquesta via, sense oblidar les necessitats del veïnat i els comerciants de la zona”.

Així doncs, des de l’equip de Catalá es va anunciar que “entre les accions prioritàries per a l’equip de govern estan la supressió d’un dels dos carrils bus-taxi i la reordenació del trànsit privat cap al centre de la ciutat, amb accés lliure des de la plaça de la Porta de la Mar”.