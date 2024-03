El PP i Vox impedeixen que València ingresse un milió d’euros en les Falles per haver renunciat a la taxa turística

El Govern valencià del PP i de Vox va celebrar el 13 de novembre passat, en el sentit més literal, la derogació de la taxa turística, el gravamen que mai va arribar a veure la llum. Com la paradoxa de Schrödinger, la taxa valenciana existia i no existia al mateix temps: estava aprovada mitjançant una llei en les Corts Valencianes, però amb una moratòria que en suspenia la posada en marxa. L’aplicació depenia de la voluntat de cada municipi.

En el cas de València, l’anterior equip de Govern municipal format per Compromís i pel PSPV es va mostrar favorable a implantar-la, tal com va acordar en una moció aprovada en el ple del 18 de novembre de l’any passat. Però amb el canvi de color polític al capdavant de l’Ajuntament després de l’arribada del PP i de Vox a l’executiu, amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant, mai va arribar a executar-se, més encara després de derogar-se la llei en el si de les Corts.

Amb les festes falleres en plena efervescència i amb l’arribada de milers de turistes a ciutat, s’ha reobert el debat. Segons les previsions, els hotels de València esperen una mitjana d’un 69% d’ocupació en els dies grans de Falles, entre el 14 i el 18 de març, una xifra que s’eleva al 71% durant aquest cap de setmana. A més, alguns establiments hotelers de la ciutat ja registren una ocupació del 100%.

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, ha denunciat que Català està deixant d’ingressar per a València aquestes Falles al voltant d’un milió d’euros per haver renunciat a aplicar la taxa turística. Uns diners que, segons Robles, podrien dedicar-se a millorar la neteja, el transport públic o la protecció del patrimoni històric, la gestió del qual és enguany un “autèntic desastre” pel govern de Català i Vox.

“Exigim al govern municipal el màxim rigor en els diners públics, perquè la tossudesa de Català està fent-nos perdre diners a tots els valencians i valencianes i, sobretot, estem perdent l’oportunitat de tindre uns millors servicis públics per a tots i totes”, ha assenyalat la portaveu valencianista.

Segons els càlculs de Compromís, la taxa turística podria aportar més de 5 milions d’euros a l’any a la ciutat de València. Robles ha recordat que “la taxa turística només la paguen els turistes i està implantada en gairebé totes les ciutats europees. A més, és un instrument que aporta valor al turisme a la nostra ciutat”.

La regidora Papi Robles reclama al govern municipal de Català, “que es pose a treballar i aplique una taxa que beneficia València i tots els seus veïns i veïnes. Es tracta de fer polítiques de regulació, control i supervisió davant un fenomen en creixement constant com és el turisme davant del descontrol que proposa la dreta. El PP es caracteritza per arribar tard sempre a la regulació de fenòmens nous, i ara estem davant un cas”.

D’altra banda, Robles ha posat de manifest la incongruència del partit socialista que ha presentat a la Comissió d’Hisenda la creació de la taxa turística. Per a Robles “va ser precisament l’oposició constant dels socialistes i del mateix president Ximo Puig a la seua creació un dels elements que més van contribuir a erosionar la imatge pública del govern progressista”, si bé és cert que a l’Ajuntament es va arribar a un acord. Robles ha donat la benvinguda al seu canvi de posició: “Benvinguda la rectificació i ara esperem poder treballar conjuntament de manera ferma perquè el pròxim govern de progrés el 2027 la implante de manera obligatòria per a tots els municipis turístics del territori valencià”. Per a Robles “els ciutadans no entenen que ells paguen, els turistes gaudeixen i els empresaris s’emporten els beneficis.”

El març del 2023, segons les dades de l’Oficina Estadística de l’Ajuntament de València, hi hagué 53.856 pernoctacions en apartaments turístics i 376.583 en hotels, amb la qual cosa la mitjana diària de pernoctacions va ser de 12.565 en apartaments i 87.864 en hotels. Segons la llei derogada, l’import de la taxa oscil·lava entre 0,5 euros de les pensions, 1 euro per a apartaments de categoria primera i hotels d’una, dues i tres estreles i 1,5 euros per a apartaments de categoria superior i hotels de quatre i cinc estreles. El total de les pernoctacions diàries el març del 2023 va ser de 100.429, per la qual cosa durant la setmana fallera s’haurien obtingut 1.054.505 euros.

Moció del PSPV

El regidor del PSPV, Borja Sanjuán, ha presentat una moció perquè s’aborde un debat entre veïns i els diferents sectors sobre la possibilitat de crear la taxa: “El que demostren les bones previsions per a les Falles és que amb un quasi ple i preu mitjà d’habitació de 200 euros s’ha quedat en una cosa ridícula el debat sobre si algun visitant deixaria de vindre a la ciutat per pagar uns pocs euros en la taxa turística”.

A més, ha afegit que “València és una ciutat prou madura per a abordar un debat entre els veïns i els sectors per a poder establir una taxa turística que faça que no sols els veïns assumisquen els costos de la ciutat i que es compartisquen amb les persones que també viuen a la ciutat quan ens visiten, és una cosa lògica que fan totes les ciutats del món i és una cosa que a València ha de deixar de ser un anatema per a la dreta”.

En aquest sentit, els socialistes han proposat una taxa turística que grave més els apartaments turístics i els creuers i que la recaptació que s’obtinga de l’1 al 19 de març es destine al fet que les comissions falleres puguen finançar les seues falles.