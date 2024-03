El PP i Vox rebutgen en les Corts Valencianes impulsar carrils bici i zones de baixes emissions com marca la UE

La majoria del PP i Vox en les Corts Valencianes tomba una proposta per a impulsar carrils bici i zones de baixes emissions. Els grups que sustenten el Consell han rebutjat una proposició no de llei presentada per Compromís per a instar els municipis de més de 50.000 habitants i els de 20.000 que superen els índexs de contaminació a habilitar zones de baixes emissions i el Consell a facilitar el transport a peu o amb bicicleta.

El text també rebutja el desmantellament d’aquestes mesures, que estan alineades amb la llei de canvi climàtic i les estratègies europees de sostenibilitat. La proposta dels valencianistes insta el Consell “a posar en marxa les mesures necessàries per a facilitar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o altres mitjans de transport actiu, associant-les amb hàbits de vida saludables, així com corredors verds intraurbans que connecten els espais verds amb les grans àrees verdes periurbanes i impulsen els plans d’acció per al clima i l’energia sostenible”.

La diputada de Compromís Paula Espinosa ha recordat que “la mala qualitat de l’aire és considerada un problema de salut pública” i ha fet referència als compromisos internacionals adquirits. També ha criticat que són pocs els ajuntaments que compleixen la norma, a més d’haver-hi “amenaces” de desmantellar els carrils bici, com ha fet el govern del PP i Vox a Elx o la laxitud en el compliment en capitals com València.

L’estratègia europea a favor de la mobilitat de baixes emissions comporta diversos reglaments comunitaris, com el que regula els objectius de reducció d’emissions de CO₂. Aquest marc diu que les autoritats locals hauran de posar en marxa incentius per a les energies i els vehicles alternatius de baixes emissions, una planificació de la mobilitat urbana sostenible, fomentar un canvi modal cap als desplaçaments actius (amb bicicleta o a peu), un transport públic millorat i altres mesures de promoció de la mobilitat sostenibles tendents a reduir els embossos i la contaminació derivats del gran nombre d’automòbils.

El PP ha dubtat de les competències de les Corts Valencianes per a impulsar aquestes mesures i ha enumerat les accions del Consell encaminades a construir i millorar carrils bici i ciclovies. El parlamentari popular Jesús Lecha ha apuntat que tenen la mà estirada per a aquestes mesures i ha argumentat que les zones de baixes emissions són de competència municipal, encara que assegura que la Conselleria de Medi Ambient hi està col·laborant. “Quan vostés eren oposició, Rita Barberà inaugurava carrils bici. Ribó no li ha arribat ni a la sola dels tacons”, ha afirmat, assegurant que la ciutadania a Elx està “encantada” amb els canvis.

Vox la rebutja perquè la considera una “imposició” i part de l’Agenda 2030, un dels seus comodins argumentals. En opinió del diputat José Muñoz Salvador, és “una imposició a no poder circular lliurement per les ciutats” que afectarà el comerç i “té afany recaptatori”. Els socialistes sí que han fet costat a la mesura, que no s’ha aprovat atesa la majoria ultraconservadora.