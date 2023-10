El PP i Vox tornen a omplir d’autobusos la plaça de l’Ajuntament de València en eliminar un carril EMT de Colom

En el seu afany per revertir els avanços quant a conversions en zona de vianants implementades per l’anterior equip de govern de Compromís i el PSPV, executades a més seguint les directrius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat el 2013 per l’executiu de Rita Barberá, la corporació dirigida ara pel PP i per Vox tornarà a omplir d’autobusos la plaça de l’Ajuntament de València. I tot això per a poder fer efectiva l’eliminació d’un dels dos carrils bus al carrer de Colom i per a reduir els transbords en el bescanviador de la Porta de la Mar.

Així es desprén dels canvis en set línies (4, 11, 16, 26, 31, 32, 70) de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) anunciats dimecres per l’alcaldessa de València, María José Catalá, acompanyada pel regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, i el gerent de l’EMT, Manuel Martínez.

Segons van explicar, els canvis es duran a terme el desembre, una vegada finalitzen les obres de sanejament que estan executant-se al carrer de Sant Vicent, entre les places de l’Ajuntament i de la Reina.

Així doncs, el carrer de Colom per la qual ara circulen fins a nou línies es quedarà amb sis (8, 10, 28, 40, 71 i 81) i els grans damnificats seran el carrer de la Pau, que passarà de les quatre línies actuals a tindre’n nou (C1, 4, 6, 11, 16, 26, 31, 32, i 70) i l’eix del carrer de Sant Vicent i la meitat nord de la plaça de l’Ajuntament, per la qual fins ara només discorria la C1, passarà a tindre cinc línies (C1, 4, 11, 31, 32 i 70), cosa que, segons Compromís, implicarà el pas d’uns 600 autobusos al dia.

Amb aquesta decisió, a més, queda descartada la conversió en zona de vianants completa de l’itinerari entre la plaça de la Reina, el carrer de Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament reivindicada pel despatx d’arquitectes de Miguel del Rey, vencedor del concurs d’idees per a remodelar tot l’enclavament.

“La reordenació de les línies de l’EMT pel centre de la ciutat, a part de cobrir les necessitats de comunicació amb el cor de València, àmpliament constatades en els tres últims anys, té com a objectius fonamentals la connexió directa amb la plaça de l’Ajuntament, l’ampliació del servei cap al Mercat Central i la recuperació d’antigues relacions directes amb tot el centre històric”, va subratllar l’alcaldessa. A més d’ampliar l’àrea d’influència de l’EMT, Catalá va afirmar que es redueixen els transbords i els temps de viatge, i es reequilibren els recorreguts que es diferencien i es complementen amb els que ofereix Metrovalència.

En la mateixa línia que segueixen aquests canvis, es crea a més un nou servei directe entre l’Estació Joaquín Sorolla i el litoral valencià, amb l’objectiu de beneficiar el turisme valencià i les necessitats de connexions fluides amb les platges. Per fer-ho, la línia 31, després de circular per la plaça de l’Ajuntament, continuarà fins a aquesta estació, des d’on reprendrà el retorn cap al front marítim.

Crítiques de Compromís i el PSPV

Els dos grups de l’oposició a l’Ajuntament de València, Compromís i PSPV, tenen por que els canvis en les línies d’autobús de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de la ciutat afecten la conversió en zona de vianants del centre.

“Hui és un dia terrible, perquè, si es compleix l’amenaça anunciada per Catalá i el seu equip, assistim a la destrucció d’una de les millores més celebrades pels valencians en les últimes dècades, la pacificació i conversió en zona de vianants del centre de València amb l’única finalitat de complir la promesa/ocurrència de María José Catalá de tornar el trànsit privat al carrer de Colom”, va dir l’edil de Compromís Giuseppe Grezzi.

Grezzi va criticar la “incoherència de l’alcaldessa”. “Quan vam convertir en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament demanava que no hi haguera ni un carril per a autobusos i ara afig el pas d’almenys 600 autobusos al dia ala que ja hi circulen”, ha exposat, alhora que ha considerat que aquest enclavament “tornarà a funcionar com a estació d’autobusos, en tornar-hi a regular dues línies”.

“L’anunci de Catalá no ha vingut acompanyat de cap informe tècnic que avale que les mesures rebaixen el trànsit, perquè tindran precisament l’efecte contrari”, va afegir el regidor de Compromís, que va asseverar que evidencia també que “la preocupació” de l’alcaldessa “pels béns d’interés cultural (BIC) era falsa” perquè “no ha reduït el pas d’autobusos per Poeta Querol i, en canvi, suma el pas de més de 600 al costat de la façana de la Reial Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat”.

Des del PSPV, la seua portaveu, Sandra Gómez, va lamentar que “des que Catalá va arribar a l’Ajuntament, ha prioritzat al vehicle privat sobre el transport públic i ha descartat diferents projectes de conversió en zona de vianants i renaturalització d’avingudes com Pérez Galdós, Sant Agustí i l’avinguda de l’Oest o el Corredor Verd, perquè el seu projecte de mobilitat pivota al voltant del cotxe i la contaminació”.

“Per això, ens preguntem si després d’aquesta modificació de línies amagarà una reculada en la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament”, va dir.

La rebaixa del Bonobús es mantindrà si el Govern prorroga les bonificacions

El Consell d’Administració d’EMT València va aprovar dimecres un pressupost de 151,8 milions per a l’any 2024, el més gran de la seua història. També s’ha aprovat una altra partida per a inversions durant el mateix any, de 42,5 milions, que permetrà a la companyia finalitzar els projectes europeus Next Generation i continuar avançant en la renovació de flota i electrificació de les cotxeres com a projectes rellevants. En total 194 milions.

L’augment pressupostari ha sigut possible gràcies a l’increment de l’aportació inicial de l’Ajuntament, que passa de 76,4 milions l’últim any de la legislatura anterior als 86,4 d’ara, i 3 més per a accelerar el capítol d’inversions. Una dotació amb què es pretén enfortir l’Empresa Municipal de Transports perquè continue creixent amb solvència i es convertisca en la màxima referència de la mobilitat pública i sostenible a València.

Del pressupost de 151,8 milions per al funcionament habitual de la companyia, 86,4 milions procedeixen, per tant, de l’Ajuntament. La resta, 48,9, són d’ingressos per usuaris, a què s’afigen 16,5 milions més per altres ingressos, com la publicitat.

El consell d’administració també ha aprovat les tarifes per al 2024, que tornaran als preus previs a la pandèmia, cosa que suposa que el Bonobús passarà de 4,25 euros a 8,50 euros. Tot això a l’espera que el Govern central decidisca si prorroga les bonificacions actuals al sector del transport, cosa que abaratiria un 50% les tarifes, tal com ha passat durant els últims mesos.