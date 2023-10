El PP pacta amb l’esquerra la renovació del pacte valencià contra la violència masclista, malgrat el rebuig de Vox

El parlament valencià aprova iniciar la renovació del pacte valencià contra la violència masclista, malgrat la negativa de Vox, que insisteix a negar la violència estructural contra les dones. El PP, el PSPV-PSOE i Compromís han negociat dimecres la renovació del compromís contra la violència de gènere subscrit el 2017 per unanimitat entre els grups polítics, la societat civil i els agents socials. Els grups parlamentaris han traslladat el seu vot favorable a una proposició no de llei del PSPV que reclama reeditar l’acord institucional i insisteix a “impedir qualsevol reculada en tots els avanços aconseguits en els últims vint anys en matèria d’igualtat”.

La votació tindrà lloc després de la sessió de control de dijous, i serà la primera vegada que el PP i Vox, socis de govern, voten de manera diferenciada. La formació d’ultradreta manifesta que “sempre han dit que la violència no té gènere” i en què l’acord “només representa els que la utilitzen com a arma ideològica, i mentre decideixen gastar el seu temps a signar pactes, s’obliden de prendre mesures a favor de les dones”, en paraules de les diputades Ana Vega i Miriam Turiel. Des de la seua entrada en el parlament valencià, la formació ultra s’ha distanciat de les qüestions relatives a la violència masclista, un concepte que neguen de manera categòrica i titlen d’ideològic, dinamitant la unanimitat prèvia. L’acord de govern que dona la presidència de la Generalitat a Carlos Mazón en coalició amb Vox suprimeix les referències a la violència de gènere, que substitueixen per “violència intrafamiliar”, i la pancarta institucional de les Corts Valencianes també ha eliminat el terme.

Els tres partits han acordat un text conjunt amb cinc punts en què s’insta a aprovar el segon pacte valencià contra la violència de gènere: que siga fruit de l’acord de les administracions, entitats socials, organitzacions de dones, partits polítics i agents socials; que el pacte tinga en compte els treballs ja fets fruit de la tasca de les dues reunions celebrades des del dia 18 de setembre de 2022; dotar el pacte de prou recursos per a executar-lo i informar les Corts Valencianes en un màxim de tres mesos des de l’aprovació.

Per fer-ho, el PSPV ha negociat amb el PP i Compromís les seues dues esmenes. El text final inclou la petició dels valencianistes per a dotar de recursos a l’acord i precisa, com demanava el PP, que s’incloguen en el pacte els aspectes treballats des que va complir cinc anys. El termini de marge per a aprovar el nou document també suposava divergències entre els tres partits: el PSPV demanava fer-ho el 2023; Compromís demanava convocar els treballs “immediatament” i notificar el seu avanç abans de tres mesos i el PP no feia referència temporal. Finalment, s’ha acordat no donar un termini d’aprovació, però sí tres mesos per a informar les Corts Valencianes de la proposta.

La diputada del PSPV i responsable d’Igualtat, Rosa Peris i autora de la proposta, ha defensat que no és temps “de qüestionaments i dubtes, ni discursos que neguen la realitat de la violència de gènere”. A més, ha manifestat que des del partit socialista no permetran que el Consell de Mazón defense “amb embuts els botxins”, en referència a la ultradreta. La socialista apunta que és complicat entendre com la posició de Vox forma part del govern de coalició i “com podran integrar el mateix els que parlen de violència de gènere i els que parlen de violència domèstica”, per la qual cosa han de resoldre aquesta discrepància.

El 12 de setembre passat, el Partit Popular, amb el seu soci de Govern, Vox, van acordar suprimir el terme de “violència masclista” de les concentracions contra els assassinats per violència de gènere en les Corts Valencianes per “no a la violència contra les dones”. La resolució va ser rebutjada pel PSPV i Compromís, que van criticar la supressió del nom d’aquest tipus d’agressió. En el seu moment, el vicepresident primer de les Corts i membre de la Mesa, Alfredo Castelló (PP), va afirmar que es tractava de la mateixa manera de definir el terme que apareix en la pancarta que usa la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana en els minuts de silenci pels assassinats de dones a les mans de la seua parella o exparella.