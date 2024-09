El PP de la Pobla de Vallbona va inventar la bola sobre la vacunació d’un professor del municipi

Una faula llançada pel PP i amplificada per un periodista que, al mateix temps, formava part de direcció autonòmica del partit. El redactor d’Esdiario que, sent membre de l’executiva del PP valencià de Carlos Mazón, va publicar sense contrastar que un professor de la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria), a qui adjudicava falsament la condició de dirigent de Compromís, s’havia colat en el procés de vacunació, va reconéixer davant la jutgessa que l’ha condemnat que l’origen de la faula era un comunicat dels populars de la localitat de la comarca del Camp de Túria, el portaveu del qual en l’oposició per a aquest tema era Abel Martí, alcalde actual.

L’autor de la informació falsa, condemnat juntament amb l’empresa editorial del diari digital a abonar 4.000 euros a l’afectat per la comissió d’una intromissió il·legítima en l’honor i la intimitat personal, va assegurar que la informació avariada provenia d’un “comunicat del PP de la localitat” que no es va contrastar amb el professor assenyalat ni amb Compromís, partit del qual ni tan sols era militant, a pesar que Esdiario afirmava que es tractava d’un “dirigent” de la coalició. L’afectat va patir ansietat a conseqüència de la publicació de la pretesa informació i va estar dos mesos de baixa.

Després de la sentència, que no és ferma, ja no queda rastre de la peça informativa del digital. No obstant això, el PP de la localitat manté en el seu compte de Facebook una reacció a la publicació de la fake news, datada el 24 de març de 2021, en què sostenia que els (falsos) fets eren “tan vergonyosos com greus”. “És un acte menyspreable que hem de condemnar”, afegia.

Quasi un mes després, el 17 d’abril de 2021, els populars de la Pobla de Vallbona van emetre un comunicat que directament titlava el docent afectat de “pocavergonya” i acusava l’alcalde de Compromís llavors, Josep Vicent Garcia Tamarit, d’encobrir l’afectat.

El PP titlava el docent de ‘vacunajeta’

El regidor del PP en l’oposició llavors i alcalde actual, Abel Martí, fins i tot va preguntar per l’invent en un tibant ple municipal arran de la publicació de la faula. No va atendre raons ni les explicacions que va donar l’equip de govern. El comunicat sobre el ple, encara disponible en la xarxa, sostenia que l’afectat per la informació falsa era un “membre destacat” de Compromís. No obstant això, la sentència acredita que el professor ni tan sols era militant de la coalició. Així doncs, el PP al·ludia a l’“existència d’un vacunajeta.

En el judici, destaca la jutgessa en la sentència, el redactor va declarar que tot es basava en “un comunicat del PP de la localitat, que l’acusava dels fets que reflecteix”. També va reconéixer que només va buscar en xarxes socials i en les llistes electorals la vinculació entre el professor i Compromís, “cosa que resulta insuficient per a atribuir-li la condició de dirigent” de la coalició, afirma la sentència.

En definitiva, el periodista “no va contrastar la informació rebuda des del PP”, afig la sentència, que també destaca la condició de membre de l’executiva autonòmica dels populars valencians del redactor d’Esdiario.

En el procediment civil, tal com recorda la jutgessa, consta un certificat firmat per la gerent autonòmica del PP, Montserrat Tello, que confirma que el periodista pertanyia, com a secretari de Comunicació, al comité executiu del partit liderat per Carlos Mazón. També detenia el càrrec de secretari de l’Àrea de Fòrums Oberts del PP de la ciutat de València, segons el certificat, datat el 28 de juny de 2023.

El PP de la Pobla de Vallbona no ha contestat les preguntes d’aquest diari.