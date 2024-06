El PP de València adjudica un milió d’euros a una empresa que des de l’oposició va denunciar que tenia vincles amb Compromís

“És molt curiós que sempre siguen les mateixes empreses les beneficiàries”. El regidor del PP a València, llavors en l’oposició, Santiago Ballester, es va pronunciar en aquests termes el juliol del 2021 per a denunciar que diversos contractes de la Fira de Juliol havien recaigut en un grup d’empreses que relacionades entre si, entre les quals s’incloïa una societat en què pretesament hauria treballat el regidor de Festes de Compromís llavors, Carlos Galiana.

L’empresa a què es referia Ballester és Sagarmanta SL, que es va adjudicar un contracte de 245.509 euros per a diversos espectacles de la Gran Fira de Juliol. No obstant això, en el seu moment des de Compromís van assenyalar que realment Galiana mai va estar en nòmina en l’empresa, sinó que hi va treballar com a proveïdor.

En qualsevol cas, crida l’atenció que, després d’aquesta denúncia, el PP ara en el Govern municipal haja adjudicat a aquesta mateixa empresa un contracte d’un milió d’euros relacionat amb la capitalitat verda europea.

En concret, la Fundació Les Naus, presidida per la regidora del PP, Paula Llobet, ha contractat la mercantil després d’un concurs públic amb l’objectiu de fer “serveis de disseny, organització i producció d’esdeveniments, així com l’estratègia de comunicació i disseny i creació de creativitats gràfiques i audiovisuals per a desenvolupar el projecte València, Capital Verda Europea 2024”, segons consta en la plataforma de contractació.

Retard en les contractacions

El regidor Sergi Campillo, de Compromís, denuncia a més que han retardat tant la licitació del contracte que no es formalitzarà fins al 26 de juny, un dia després que comencen els actes. Campillo anuncia que demanarà accés a tots els expedients “per a vigilar que no s’ha produït fraccionament de contractes, cosa que és altament probable tenint en compte com va gestionar el govern de l’alcaldessa María José Catalá la gala d’inauguració”.

Segons Campillo, els lots es van adjudicar el dia 5 de juny de 2024, però la formalització no estarà fins al 26 de juny, un dia després que comencen els actes principals, perquè estan sotmesos a recurs especial en matèria de contractació i ha de deixar-se un mínim de 15 dies hàbils entre l’adjudicació i la formalització dels contractes. I es formalitzaran el dia 26 si no hi ha recurs per cap altra empresa licitadora, cosa que mai és descartable en contractació pública, recorda el regidor.

“La incompetència i la desídia en l’organització dels actes de la Capital Verda Europea és ja habitual amb aquest govern del PP i Vox. I és que pràcticament ningú en aquesta ciutat sap que som Capital Verda Europea, tot i que va començar l’1 de gener del 2024 i estem a mitjan juny i ara ens hem assabentat que en els actes més importants, com són la trobada de ciutats que formen part de la missió climàtica de la Unió Europea que se celebrarà la setmana vinent i la trobada de capitals verdes europees, les assistències tècniques i de comunicació no podran estar operatives perquè s’han retardat en la licitació dels contractes. I és que la formalització dels contractes serà el dia 26 i aquests actes comencen el dia 25, motiu pel qual és materialment impossible que les empreses puguen prestar els seus serveis en l’organització d’aquests esdeveniments”, lamenta Campillo.