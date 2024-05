La precarietat dels centres de la Generalitat que atenen dones maltractades: contractes caducats i falta de personal

“Ja fa molts anys que esperem una millora promesa que no arriba, i no podem més. És per això que necessitem donar visibilitat a la situació en què ens trobem. Una situació que afecta moltes professionals que creuen en el seu treball i que se senten oblidades i utilitzades”.

La Plataforma de Professionals d’Atenció a la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana es mostra així de desesperada per la precària situació laboral que arrosseguen en els últims anys, cosa que repercuteix en la qualitat del servei que presten i que requereix grans dosis de sensibilitat i professionalitat.

És precisament en aquest aspecte, el de qualitat assistencial a conseqüència de la precarietat laboral, en què també volen posar l’accent: “Per descomptat que està relacionat, sobretot en els centres amb més càrrega, com el de València. Pretesament, un nou plec de condicions implica també un augment de personal. Això suposaria poder millorar el temps que es tarda a donar cita a les dones de primera entrevista o poder tindre més seguiments, especialment en l’àmbit psicològic. La càrrega de treball a València és important i no poder donar un servei de qualitat provoca esgotament i desmotivació, especialment quan els responsables constantment et prometen canvis i mai arriben”.

La Comunitat Valenciana té tres Centres de Dona 24 hores situats a Castelló, València i Alacant, i huit més de 14 hores situats a Dénia, Elx, Elda, Torrevella, Sant Mateu, Sogorb, Iàtova i Xàtiva, a més del Servei d’Atenció Telefònica 900 580 888. En total tenen 218 treballadores.

“Bàsicament, som un equip altament qualificat format pràcticament tot dones per, tret d’alguns subalterns, però en la part d’atenció directa som totes dones, llevat d’algun home en els equips de sensibilització. Donem servei a altres dones i a les seues filles i fills. I exercim tasques assignades tradicionalment al gènere femení, com són les cures, l’atenció”, expliquen.

Segons expliquen, el 2017 es va adjudicar el contracte del servei, que ha anat prorrogant-se fins al límit legal que va expirar l’any passat. Poc abans de les eleccions passades, es va acordar un nou conveni col·lectiu que millorava les condicions laborals de la plantilla. Entre altres coses, implica pujades progressives de salaris entre un 14% i un 40% i els torns de nit, que actualment es paguen en els últims anys a 9,85 euros, passarien a pagar-se a 24,17 euros. El plus per treballar un diumenge, que no estava reconegut, passaria a pagar-se a 30,73 euros. No obstant això, aquestes millores no es poden aplicar fins que no es torne a adjudicar el servei.

El juliol del 2023, el ple del Consell va autoritzar la tramitació urgent de la contractació de la xarxa de Centres Dona, que implicaria a més un augment de personal. No és fins a l’octubre que es publica l’anunci de licitació en la plataforma, dividint-la en 4 lots. Tan sols es va adjudicar el servei d’atenció telefònica i els centres de 14 hores de Sant Mateu, Sogorb, Iàtova i Xàtiva, i van quedar deserts els contractes dels centres 24 hores i dels de Dénia, Elx, Elda, Torrevella, que continuen sense licitar-se.

Sobre aquest tema, fonts de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge han assegurat a elDario.es que el comissionat està en procés de revisió dels plecs amb l’objectiu que no tornen a quedar deserts, motiu pel qual encara no estan en disposició de donar terminis concrets sobre la licitació i l’adjudicació d’aquests contractes.