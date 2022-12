El president de les Corts: “S'ha utilitzat el Constitucional per al que no s'obté amb majories parlamentàries”

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, considera que la decisió del Tribunal Constitucional sobre el recurs del PP és una vulneració de la separació de poders, “anòmala” en una democràcia. “Estem parlant d'utilitzar el Tribunal Constitucional com a mecanisme per a aconseguir objectius legislatius que no s'obtenen mitjançant majories parlamentàries i s'imposen per persones que no han presentat la seua renúncia a càrrecs caducats”.

El president del Parlament valencià ha comparegut aquest dimarts abans del ple de debat dels pressupostos per a mostrar el seu suport als presidents del Congrés i del Senat, Meritxell Batet i Ánder Gil, “en defensa de l'autonomia parlamentària i el poder legislatiu”, que representen les cambres estatals i autonòmiques. “La separació de poders és en el que es fonamenta la nostra democràcia”, ha apuntat Morera, en referència a la resolució del Constitucional sobre un procediment legislatiu en tramitació.

Morera recorda que els parlaments “regeixen el seu funcionament des de la lleialtat a tots els poders de l'Estat, l'assessorament dels nostres lletrats i el compliment del nostre reglament, què és en si mateix llei”, al mateix temps que critica que la decisió dels magistrats conservadors obri la porta a escenaris excepcionals, com que diputats trànsfugues puguen paralitzar procediments legislatius. “El Tribunal Constitucional ha suspés un procediment legislatiu en curs, una situació que històricament no s'havia produït amb anterioritat. Hem assistit a recursos contra lleis aprovades en els nostres parlaments que han bloquejat la seua aplicació, però mai una valoració de les mateixes amb anterioritat al seu debat”, ha exposat Morera.

Aquesta decisió, presa per magistrats amb el seu mandat vençut, com va apuntar el president del Govern, Pedro Sánchez, “possibilita la interrupció de l'exercici de la potestat legislativa deixant-la a l'abast d'un sol diputat si interposa abans un recurs d'empara. Fins i tot es podria arribar a interrupcions de processos legislatius mitjançant recursos de diputats que no pertanyen a cap grup parlamentari i tenen el dret a conservar la seua acta”.