El president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, rellevat del càrrec en ple estudi de la polèmica ampliació del port de València

Francisco Toledo, nomenat al febrer del 2020 president de Ports de l’Estat per l’exministre valencià de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, serà rellevat del càrrec per Álvaro Rodríguez Dapena, que ja exercia en Ports de l’Estat com a director informàtic i, per tant, era “coneixedor del sistema portuari”.

L’equip de la nova ministra, Raquel Sánchez, ha comunicat dimarts per sorpresa la seua decisió a Toledo, que havia confirmat la seua assistència dimecres a un acte en el port de València, segons ha avançat Diari del Port i ha confirmat elDiario.es.

El canvi es produeix en ple debat sobre la polèmica ampliació del port de València, en un moment en què l’Autoritat Portuària de València (APV) havia començat a remetre la documentació relativa al projecte definitiu dels nous molls sobre els quals hauria d’assentar la terminal nord, si finalment s’arriba a construir.

Una vegada rebuda tota la documentació, Ports de l’Estat ha de validar el projecte, si és que finalment s’ajusta a la declaració d’impacte ambiental de l’any 2007.

L’avantprojecte remés el mes d’abril passat a l’organisme estatal deixa patent que “el balanç total de recursos naturals indica que la nova solució necessita 1,37 milions de tones per damunt de la solució inclosa en la DIA, cosa que representa un augment d’un 3%”.

En total, segons recull el document, els molls necessitaran un volum de material de rebliment de 23,3 milions de metres cúbics, tot i que la DIA del 2007 estableix aquest paràmetre en 19,05 milions de metres cúbics. “Com pot veure’s, les necessitats addicionals de rebliment quedaran al voltant de 3,87 milions metres cúbics”, reconeix l’avantprojecte.

Francisco Toledo tornarà a exercir de professor a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló a partir de la setmana vinent. Sobre la decisió, l’exdiputat socialista també, exrector de l’UJI i expresident de l’Autoritat Portuària de Castelló ha remarcat que és “absolutament normal” i que entra dins de la “lògica” en el nou equip ministerial. “La vida són etapes, n’he tingut moltes en la meua vida”, ha asseverat, i ha agraït l’oportunitat.