La pressió política plana sobre Mazón: Compromís vol una comissió d’investigació, el PSPV demana “empatia” i Vox, “transparència”

Els grups polítics exigeixen al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, transparència, empatia i accions per a afrontar la crisi. En la primera junta de portaveus de les Corts Valencianes després de les inundacions, els grups de l’oposició, que s’han mantingut apel·lant a la unitat i a la col·laboració durant els primers dies, exigeixen responsabilitats al cap del Consell.

La pressió augmenta sobre el president de la Generalitat per moments. Fins i tot els seus exsocis de govern, l’extrema dreta de Vox, amb qui negociava els pressupostos autonòmics i diverses modificacions legislatives, coincideixen a assenyalar responsabilitats en l’executiu autonòmic. “Des de Vox demanem que hi haja transparència. El Consell ha de donar diàriament explicacions de la situació amb dades oficials”, va afirmar José María Llanos, portaveu del grup parlamentari, dimarts. La ultradreta “culpa” el president del Govern, Pedro Sánchez, de la crisi humanitària i de no agafar les regnes, però matisa “Mazón també ha tingut fallades en la gestió d’aquesta catàstrofe”. El partit d’ultradreta reclama que el Govern prenga el comandament: “Hi ha un sol culpable: Pedro Sánchez, que menteix i traeix els valencians per no decretar l’estat d’emergència nacional en nivell 3”, sosté Vox.

Els socialistes, amb un perfil més baix, fan una crida a la unitat política i institucional: “Mentre Mazón continue sent el president, comptarà amb el suport incondicional del PSOE i del Govern per a fer front a aquesta situació”, afirma el seu portaveu parlamentari, José Muñoz. Amb tot, li reclamen “que siga eficaç i no vaja plató per plató per a intentar salvar-se políticament”, que exercisca les seues competències sense “llançar pilotes fora”, que tinga “empatia amb el poble valencià” i que “deixe de mentir desprestigiant organismes” estatals. Els socialistes fan referència a la campanya de Mazón dilluns, amb diverses entrevistes en mitjans de comunicació en què carregava la responsabilitat d’enviar les alertes i els rescats en organismes estatals com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o la mateixa Unitat Militar d’Emergències. El president va dir que l’UME s’autogestionava, encara que Presidència de la Generalitat afirma que això no implica donar-los la culpa. Els socialistes insisteixen que “Carlos Mazón ha de donar una resposta eficaç. Ha de ser clar amb el que proposa als valencians”. “Li demanem que no mentisca. Tots els valencians recordem l’alerta que ens va arribar i a quina hora. No desprestigie les institucions ni les persones que treballen”, van assenyalar.

La més contundent ha sigut la portaveu de Compromís en el Congrés dels Diputats, Àgueda Micó, que reclama que el president valencià deixe els comandaments. “M’és igual que siga estat d’alarma que estat d’emergència. El que creiem és que una persona incompetent per a gestionar l’ajuda i coordinar una crisi d’aquesta magnitud no pot estar al capdavant la reestructuració, perquè ha demostrat incapacitat absoluta. Volem respostes ja”, va afirmar en una roda de premsa en el Congrés. La valencianista va repassar diversos punts que consideren negligents en la gestió dels populars valencians: “No entenem per què Mazón va ignorar fins a set vegades els avisos de l’Aemet. No entenem per què no va enviar les alarmes fins a les 20.15 de la vesprada. No entenem per què Mazón també va arribar aquest dimarts mateix dues hores tard a la coordinació d’emergències. No entenem per què ha rebutjat les ajudes d’altres territoris per a ajudar a salvar vides. No entenem per què només va activar dues de les 28 unitats de bombers. I no entenem per què no decreta el nivell 3 d’emergències tot i que li ho ha demanat el president del seu partit. No entenem res del que passa”, va dir.

El portaveu dels valencianistes en les Corts, Joan Baldoví, ha afegit que Mazón no pot continuar “ni un minut més”, perquè “va arribar dues hores tarde al Cecopi, va desobeir totes les alarmes, va enviar el missatge a la població molt tard, no ha sigut capaç de mobilitzar tots els recursos i ha demostrat la incapacitat de gestionar milers de voluntaris”. “Està més pendent de salvar el seu càrrec que de gestionar, i això és molt perillós”

Sense pressupostos per al 2025

El president de la Generalitat compareixerà en les Corts Valencianes el pròxim 14 de novembre. Els grups de l’oposició (PSPV, Compromís i Vox) van sol·licitar la compareixença i Mazón mateix ha demanat al parlament autonòmic una sessió per a donar explicacions.

Una altra incògnita és què passarà amb els comptes de la Generalitat Valenciana per al 2025. El dia de la DANA, el president valencià es va reunir amb patronal i sindicats per a abordar aquesta qüestió; mentrestant, els populars i l’executiu autonòmic negociaven amb Vox en altes instàncies per a lligar el suport de la ultradreta als comptes públics. Mazón governa en minoria des que Vox va trencar el govern al juliol.

La marxa parlamentària dels pressupostos roman paralitzada. La previsió era que el Consell els presentara en les Corts Valencianes dijous i que dilluns s’iniciaren les compareixences dels consellers per a exposar els pressupostos dels seus departaments. Tot va quedar paralitzat amb el temporal i, de moment, no s’ha représ. Ja fora de termini, els comptes haurien de prorrogar-se fins que es formalitze el projecte de llei corresponent.