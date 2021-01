Prop de 50.000 valencians i 300 residències ja han rebut la vacuna contra el coronavirus

Sanitat ja ha subministrat 48.583 dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, prop del 85% de les dosis rebudes fins aquest dilluns. El percentatge, segons els càlculs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, no inclou les 31.000 dosis subministrades pel Govern dilluns al matí, que es troben en fase de trasllat i subministrament als centres de salut. Les previsions del departament que dirigeix Ana Barceló inclouen subministrar unes altres 29.000 dosis durant la setmana i solucionar els problemes amb els centres residencials que no han pogut ser vacunats perquè tenen brots actius o pateixen les conseqüències del temporal.

En una roda de premsa, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat que ja hi ha 300 centres residencials en els quals el personal i les persones internes han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer, que es completarà amb una segona dosi dins de 25 dies, encara que els primers vacunats rebran la segona dosi la setmana vinent. El temporal i els brots en residències ha "obligat a replantejar de vegades l'estratègia de vacunació", atés que els centres amb brots actius no han de rebre vacunes en un primer moment, segons el protocol consensuat amb el ministeri. Així, unes altres 53 residències es troben en procés de vacunació aquesta setmana.

Per províncies, s'ha vacunat 6.526 persones a Castelló, 22.574 a València i 19.480 a Alacant. De les quasi 50.000 persones que ja han rebut la vacuna -residents i personal sanitari de primera línia- només 1.248 han rebutjat expressament la dosi, cap d'elles del personal sanitari, segons la informació de Sanitat.

El pla de vacunació preveu que cada dilluns, sobre les 9 del matí, arriben als aeroports valencians 31.000 dosis de la vacuna ultracongelades i es vagen distribuint per les tres províncies. La vacuna es conserva en ultracongeladors a una temperatura de 80 graus negatius i necessita 3 hores per a descongelar els vials.

Una vegada acabe el procés de vacunació al personal sanitari, els serveis de Salut Pública començaran a vacunar les persones "grans dependents" que residisquen en els seus domicilis i es reforçarà la vacunació en els centres de dia a què acudeixen habitualment. En aquesta tercera fase es vacunarà també els treballadors dels citats centres. Sobre la capacitat del sistema públic per a vacunar, la consellera ha assegurat que "al ritme al qual estan arribant les dosis, no hi ha cap problema", i que, si s'augmentara la producció, no es descarta recórrer a altres professionals de salut per a reforçar la vacunació.

Sobre la vacuna de Moderna, Barceló ha expressat que la logística és "més complicada" que la de la vacuna de Pfizer, que actualment se subministra, atés que ha de transportar-se i mantindre's sempre a la mateixa temperatura en els ultracongeladors. Aquesta vacuna es distribuirà "on siga més fàcil" fer-la arribar.