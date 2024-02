El PSPV critica que Rovira va canviar el Consell Social de la Universitat per a “col·locar-hi a amics i coneguts” del PP

El PSPV acusa el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, d’apartar del Consell Social de la Universitat de València l’exconseller Vicent Soler per raons polítiques. En les mocions següents a la sessió de control al Consell, el diputat socialista Pedro Ruiz Castell ha acusat Rovira de prendre una decisió “sectària” i emprendre “una porga política”, cosa que el conseller nega rotundament.

El titular d’Educació subratlla que les persones que exerceixen aquests càrrecs han de representar els “sectors de la realitat econòmica i social i ser coneixedors de la vida universitària”. Soler, conseller d’Hisenda amb Ximo Puig, és economista, ha sigut catedràtic d’economia aplicada i director del Departament d’Estructura Econòmica de la Universitat de València i Research Scholar per la London School of Economics. A més, entre el 2012 i el 2015 va ser degà de la Facultat d’Economia d’Universitat de València. La fundació Adeit de la Universitat de València va destacar que “compta amb una àmplia trajectòria en l’àmbit universitari i és expert en el coneixement de l’economia i la societat valenciana, així com del seu teixit productiu”, quan el van nomenar president.

No obstant això, Rovira prefereix que aquestes persones siguen empresaris, com va apuntar en la sessió parlamentària i ho va refermar esmentant els presidents dels altres consells socials de les universitats públiques. “Els vocals i els presidents han de tindre un perfil empresarial i social”, va assenyalar el titular d’Educació en la seua resposta.

En la rèplica, el diputat socialista va insistir en els “motius polítics” per a destituir l’exconseller socialista, que tan sols estava huit mesos en el càrrec, mentre que altres consellers d’altres universitats tenen el mandat caducat. Entre els motius, Ruiz Castell va esmentar la nova secretària del Consell Social, que va ser cap de gabinet de dos consellers amb el PP i qüestionada com a treballadora fantasma en les empreses públiques Ciegsa i la fundació Jaume II el Just. “Potser també era per a col·locar-hi amics i coneguts que han estat al servei del PP i amb sospites d’un passat zombi. La porga i el pessebrisme que destil·la la notícia no són el millor missatge per a les universitats”, va apuntar Castell, assenyalant la informació publicada per elDiario.es.