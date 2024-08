El PSPV demana la destitució de la directora general que va dictar una instrucció per a retallar ajudes a la dependència

Continua la polèmica per la instrucció dictada el 19 d’abril passat per la directora general de Dependència i de les Persones Majors, Beatriz Simón, que modifica la manera d’aplicar la normativa per a fixar la data d’efectes de les prestacions econòmiques de dependència.

La Conselleria de Servicis Socials, que dirigeix la popular Susana Camarero, nega les retallades i sosté que la instrucció té l’objectiu de “proporcionar seguretat jurídica” als usuaris del sistema. “En cap cas les persones que estan en la llista d’espera perdran els seus drets a percebre els endarreriments en cas de canviar la sol·licitud inicial de la prestació”, va dir Beatriz Simón.

El departament de Camarero va anunciar un informe tècnic d’aquesta instrucció en què es garanteix que “els drets i les ajudes a la dependència es mantenen sense cap canvi”.

No obstant això, el PSPV-PSOE reitera que la instrucció, revelada pel sindicat UGT, suposa que les persones dependents en llista d’espera que modifiquen la seua sol·licitud d’ajuda perden el dret a reclamar els endarreriments “d’una manera absolutament injusta i condemnant-los a posar-los el comptador a zero”.

Així doncs, la coportaveu adjunta de Política Social del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Silvia Gómez, ha retret l’argument de Camarero sobre una mala interpretació del document “tot i que la instrucció és claríssima sobre la retallada”. “Si fora així, no hauria de modificar res”, afirma Gómez.

“Estem davant una retallada clara de les polítiques socials que ara han d’esmenar amb excuses de mal pagador”, abunda la parlamentària socialista.

El PSPV-PSOE ha anunciat que sol·licitarà l’informe tècnic amb què el departament de Serveis Socials assegura que rectificarà la instrucció del 19 d’abril passat: “El mal ocasionat a les famílies amb persones dependents exigeix que algú assumisca les seues responsabilitats; no es pot jugar amb el patiment de les persones més vulnerables”, conclou la diputada socialista.