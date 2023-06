El PSPV intensifica la batalla contra la violència masclista arran del pacte del PP i Vox

Els socialistes valencians intensifiquen la seua batalla discursiva contra la violència masclista arran del pacte del PP i Vox, que substitueix el concepte pel de violència “intrafamiliar”. La Comissió Nacional Executiva del PSPV va aprovar dimarts per unanimitat presentar iniciatives en totes les institucions per blindar el pacte contra la violència de gènere, una acció que el president de la Generalitat en funcions i secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha concretat dimecres.

Els socialistes iniciaran la seua tasca en l’oposició amb una proposta en les Corts Valencianes per a “renovar, ampliar i enfortir” el pacte valencià contra la violència masclista, subscrit el 2017 per tots els partits amb representació, també el PP. El PSPV vol que els populars es posicionen sobre el compromís polític després de signar l’acord per a un govern de coalició en la Generalitat Valenciana amb Vox, el número 2 del qual afirma que “la violència de gènere no existeix”.

“En huit hores han intentat arruïnar el que s’ha aconseguit en huit anys”, ha afirmat Puig en un desdejuni informatiu amb la ministra de Ciència i cap de llista del PSOE per València en les eleccions generals, Diana Morant, en al·lusió a l’acord de govern. Puig ha defensat que “no es pot fer ni un pas arrere ni jugar amb les paraules”, pel que fa als termes de l’acord sobre la violència contra les dones. A més, ha afegit, li “va fer molt de mal” sentir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, referir-se a la condemna del candidat de Vox a la Generalitat Valenciana per violència psicològica contra la seua exmuller com a “divorci dur”. El jutge va considerar provat que el dirigent de Vox va causar un “crebant psíquic” a la seua exparella, que va patir ansietat després de les faltes que es van portar a judici.

Puig ha afirmat que “el PP sabia perfectament qui era Carlos Flores, perquè li va donar la seua confiança en situar-li en dos àmbits de responsabilitat”, com el Consell de Transparència i la Junta Electoral. Per a Puig, la posició dels populars és de “massa cinisme”, i ha apuntat: “El problema de la Comunitat Valenciana no és l’extrema dreta: és el Partit Popular”.

En paral·lel, la consellera de Justícia en funcions i diputada del PSPV en les Corts, Gabriela Bravo, ha mantingut una trobada amb representants de les associacions de dones a la Comunitat Valenciana. Bravo ha reiterat que “la lluita contra la violència de gènere i la creació d’un ecosistema de recursos de protecció i ajuda a les víctimes ha de ser sempre una prioritat per al Consell”. Fruit d’aquest compromís, segons ha explicat, la Comunitat Valenciana “és l’autonomia que més recursos té per a protegir les víctimes”, amb oficines i agents especialitzats en violència masclista.

La titular de Justícia en funcions, amb competència en protecció a les víctimes del delicte, ha criticat que la defensa dels drets de les dones quede de banda en l’acord de govern entre el PP valencià i Vox. La diputada socialista ha considerat que els drets s’han posat “en joc” i ha afirmat que “ara, més que mai” i “davant els temps que venen”, cal “preservar” el “llegat” d’aquests huit anys del Govern del Botànic, amb una xarxa pública que ha atés més de 90.000 dones.