El PSPV rebutja la investigació proposada per Compromís sobre Joan Carles I i vaticina que “acaben caient totes les monarquies”

“La putada és que si perdem el referèndum no tindríem república en 200 anys”. Així ha argumentat el portaveu del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Manolo Mata, la negativa del seu partit a crear una comissió d’investigació en el Congrés sobre la presumpta corrupció de Joan Carles I i la seua “trama financera opaca” com plantejava Compromís en una proposició no de llei dimarts. Els socialistes han presentat una esmena que elimina la proposta dels seus socis del Govern del Pacte del Botànic i que es votarà dijous en la segona sessió del ple. La proposta de la formació valencianista també demana que es destine la generosa herència del monarca emèrit a “enfortir els pressupostos públics de la sanitat, educació i polítiques socials”, cosa que sí que recull l’esmena del PSPV-PSOE.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha assegurat que Joan Carles I “es pensava que era intocable” i que “podia fer el que volguera sense que ningú li demanara comptes”. Així, el pare de l’actual monarca “va fer el que va fer”. “Només per aquesta sensació d’impunitat s’explica que el monarca participara presumptament en negocis foscos amb dictadures fonamentalistes, tal com investiga la Fiscalia suïssa”, ha dit Ferri, que considera que “la impunitat ha d’acabar”. El síndic de Compromís ha recordat que, durant dècades, els poders públics i “bona part dels mitjans de comunicació” van mirar cap a una altra banda. “Imaginen què és tot el que no sabem”, ha lamentat.

El portaveu socialista Manolo Mata ha defensat l’esmena que elimina precisament el punt referit a la creació d’una comissió d’investigació en el Congrés i ha recordat que durant la Transició “l’aposta era deixar de matar-nos”. “Confiem en l’estat de dret i ens agradaria que les autoritats judicials aconseguiren la repatriació dels diners per a gastar-los en despeses bàsiques”, ha dit Mata. “El risc està en el fet que només la Corona és responsable del seu destí”, ha afegit el portaveu socialista, que ha reconegut que la monarquia com a forma d’estat és “anacrònica”. “Al final acaben caient totes les monarquies”, vaticina Mata.

La síndica d’Unides Podem, Naiara Davó, ha afirmat que “l’Espanya democràtica té futur, la monarquia borbònica, no” i ha recordat que l’actual rei apareix “en els papers” com a beneficiari de la fortuna de son pare en paradisos fiscals. Davó, la formació del qual constitueix la tercera pota de l’executiu autonòmic valencià, s’ha referit a les dues famílies espanyoles “ininvestigables” (els Franco i els Borbó) i ha recordat que el diari The New York Times va calcular la fortuna de Joan Carles I en 2.300 milions de dòlars.

La portaveu adjunta de Vox Llanos Massó ha assegurat que la formació ultra considera que Joan Carles I “ha de sotmetre’s a la justícia si ha comés delictes” però rebutja la proposta de Compromís, perquè “el seu objectiu principal és la ruptura d’Espanya”. Massó ha denunciat que l’objectiu de Compromís és “la Tercera República, potser bolivariana”. “Pedro mai serà cap de l’estat”, ha advertit. La portaveu ultra s’ha dirigit a Ferri per assegurar-li que “mentre hi haja partits com el seu, no podrà haver-hi una república democràtica”.

El síndic de Ciutadans, Toni Cantó, ha rememorat els seus records sobre la nit del colp d’estat del 23F, quan son pare, un metge d’esquerres, cremava papers comprometedors. “Al final va eixir el rei en la tele i va ordenar parar als roïns. El pare va deixar de cremar papers, la mare va respirar i ens va enviar al llit”, ha relatat. “Va ser el nostre rei qui va parar el colp”, assegura Cantó, que també ha acusat Compromís d’“atacar” la monarquia i la Constitució del 1978. El portaveu de Ciutadans ha assenyalat que l’espanyola és “una de les millors democràcies del món” i la seua monarquia una de les “més austeres” i ha demanat a Mata que s’“alinee amb Felipe [González] i no amb els seus socis”. “Cada vegada que parla el nostre rei ens defensa a tots”, ha conclòs Cantó abans de cridar “Visca la Comunitat Valenciana, visca Espanya i visca el Rei!”.

El diputat del PP Fernando Pastor afirma que la proposta de Compromís “trepitja la presumpció d’innocència” i persegueix “només deslegitimar la monarquia parlamentària i el nostre model d’estat”. Pastor ha demanat que “el milió d’euros que ha obtingut el germà de [Ximo] Puig” es destine a la sanitat valenciana i ha repassat la llista de propostes de comissió d’investigació fetes pels populars que els grups d’esquerra han tombat des que tenen majoria en la cambra autonòmica. “No són presumptament hipòcrites, són totalment hipòcrites”, ha etzibat el diputat del PP a la bancada de l’esquerra.

Dijous, en la segona sessió del ple, es votarà la proposta de Compromís juntament amb l’esmena del PSPV-PSOE.