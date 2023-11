La pujada de l’IBI del PP en municipis de platja: “El projecte de taxa turística és més necessari que mai”

El bipartit valencià del PP i Vox, presidit pel popular Carlos Mazón, ha derogat la taxa turística, aprovada per l’anterior executiu del Pacte del Botànic i d’àmbit municipal i caràcter voluntari, abans fins i tot de l’entrada en vigor. El rebuig a la taxa turística té un cost a pagar per part dels veïns dels municipis de costa, especialment a la província d’Alacant, on nombrosos consistoris governats pel PP han procedit a apujar impostos com l’IBI o la taxa del fem.

A Benidorm, la destralada de l’IBI per al 2024 es tradueix en una pujada del 23% i la taxa del fem es dispara un 70%. Benissa ha augmentat un 45% l’IBI i un 53% l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. La Nucia ha augmentat l’impost del fem i s’ha erigit en el municipi de la comarca de la Marina Baixa que més paga. A Santa Pola, els impostos per la recollida del fem i l’IBI creixen un 20%.

“El projecte de taxa turística és més necessari que mai”, afirma Ximo Perles, portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant.

Perles recorda que l’alcalde de Benidorm i president de la institució provincial Toni Pérez, ha augmentat l’impost d’IBI en més del 23% i el del fem, en un 70%. El diputat provincial de Compromís també assenyala que la taxa turística “està instal·lada a tot el món i amb grans resultats”.

Benidorm i Benissa

“Catalunya, aquesta autonomia que el PP tant observa, recapta més de 60 milions cada any i Benidorm podria recaptar fins a 16 milions anualment”, assegura Perles, per a qui resulta “incomprensible” que els alcaldes del PP “apugen impostos al seu poble i celebren amb poc de gust recaptar-los dels visitants”.

Antonio Charco, regidor socialista a Benidorm, recorda que la localitat governada pel popular Toni Pérez arrossega un deute acumulat de 67 milions d’euros i manté els pressupostos prorrogats des del 2022.

Sobre la pujada de la taxa del fem, Charco lamenta que el contracte de recollida de residus està caducat des del 2018. “Estan ja sis anys funcionant amb un contracte caducat”, critica l’edil del PSPV-PSOE.

A Benissa, governada per Arturo Poquet, la pujada de l’IBI aprovada pel PP ha sigut del 45%. No obstant això, l’alcalde no abonarà l’IBI, atés que resideix en un edifici considerat com a solar urbà, a pesar que conté tres pisos, dues cotxeres i dos trasters, segons han informat elDiario.es fonts veïnals que han aportat documentació del Registre de la Propietat sobre l’habitatge del primer edil.