Rehabilitar el Mestalla és factible: l’Ajuntament notifica que les graderies que havien de derrocar-se ara ja són legals

“A mi m’agrada molt el vell Mestalla, però ja sabeu que hi ha una graderia que cal derrocar en qualsevol moment i hi ha una sentència judicial ferma que podria demanar-se la seua execució i això és una realitat que ningú ha d’eludir”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, es va pronunciar així fa poc preguntada per la possibilitat de renunciar a finalitzar el nou estadi i optar per mantindre’s en l’actual Mestalla, fent-hi una remodelació ambiciosa.

Catalá va utilitzar l’argument de la sentència que el 2002 va declarar il·legal part de l’última ampliació de l’estadi impulsada per l’expresident Paco Roig, principalment per haver-se fet sense la necessària previsió de places d’aparcament d’acord amb l’aforament de l’ampliació. En el fons, una excusa utilitzada també en el passat per altres responsables polítics per a evitar obrir el debat sobre la possibilitat de quedar-se en el recinte de l’avinguda d’Aragó, el més antic d’Espanya de primera divisió amb 101 anys, tenint en compte que, com ja va avançar elDiario.es, la sentència està prescrita.

Almenys, així ho veuen els serveis jurídics de l’Ajuntament de València, que s’han vist obligats a pronunciar-se sobre aquest tema després de sol·licitar l’associació Libertad VCF la personació en el cas, precisament amb la idea de saber en quina situació legal està el cas.

La resposta del consistori és reveladora, ja que no sols diuen que, des del seu punt de vista, la possible petició d’execució de sentència hauria caducat, sinó que afirmen que la situació de les graderies s’hauria regularitzat, cosa que fins ara es desconeixia. Si és així, quedaria salvat un dels grans esculls que fins ara s’argumentava per a justificar el canvi d’estadi, trasllat que no ha pogut dur-se a terme 15 anys després d’haver-se paralitzat les obres del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes.

Segons l’escrit dels serveis jurídics municipals, a què ha tingut accés elDiario.es, “la sentència s’ha executat absolutament” per part de l’Ajuntament: “Es va modificar el pla general d’ordenació urbana de València (modificació aprovada per resolució del conseller del 17 juliol de 2007) i s’han succeït els instruments urbanístics, d’ordenació i de gestió, de manera que l’ordenació urbanística actual és totalment diferent” i afig que encara que l’actuació territorial estratègica (ATE) “haja decaigut, l’ordenació estructural i detallada roman”.

A més, afirma que “tampoc és possible la incoació d’un incident d’execució de la sentència, atés el temps transcorregut”, perquè “l’acció que sembla que vol exercir la contrapart, una vegada acordada la seua personació, té un termini de caducitat de cinc anys, segons l’article 1964 del Codi civil; com que la sentència del Tribunal Suprem de l’antic Mestalla és del 16de desembre del 2005, només cal entendre que, en efecte, l’acció per a sol·licitar l’obertura d’un incident d’execució ha caducat”.

Sobre aquest tema, l’advocat de Libertad VCF, Álvaro Sendra, ha comentat que “és tot una gran estafa, des de l’any 2011 hi ha dues actuacions del TSJ dient que aquesta sentència s’ha complit i des del 2011 fins hui s’ha argumentat reiteradament que cal tirar les graderies del Mestalla”. Sendra ha afegit: “Que no ens diguen que l’ATE és necessària per a validar la legalització del Mestalla, perquè l’ATE és molt posterior, es va aprovar l’any 2015 i se’n va iniciar la tramitació el 2012 i les actuacions del TSJ són del 2011. Per tant, estava validada la modificació del planejament i la sentència abans d’iniciar-se els tràmits de l’ATE”.

Claus que farien possible salvar Mestalla de l’enderrocament

Partint de la base de la dificultat que implicaria en aquests moments un gir radical en el plantejament de traslladar-se al nou estadi, més encara amb el rerefons de la candidatura de València com a possible seu del Mundial del 2030, no és una utopia renunciar al nou estadi i quedar-se al Mestalla sempre que es complisquen unes premisses la viabilitat tècnica i jurídica de les quals caldria analitzar detingudament.

En primer lloc, caldria una voluntat clara i manifesta del club per mantindre’s al Mestalla i traslladar-la mitjançant un projecte clar i rigorós a l’Ajuntament, cosa que fins ara no s’ha donat i que totes les parts han rebutjat plantejar-se.

No obstant això, si es donara un gran acord en aquesta línia i hi haguera voluntat política per a portar-la avant, igual que n’hi va haver per a propiciar el trasllat, seria viable, sobretot després de desaparéixer l’escull de la situació d’il·legalitat de les graderies. Per a fer-ho, segons diversos especialistes en matèria urbanística consultats, es necessitaria també un gran acord entre la major part dels grups polítics de l’Ajuntament, ja que implicaria una nova requalificació urbanística en els terrenys de l’avinguda de les Corts Valencianes i deixar sense efecte l’aprovada en l’avinguda d’Aragó.

La parcel·la de les Corts Valencianes, propietat del club amb caràcter general, té actualment una qualificació d’ús esportiu que caldria reconvertir en sòl residencial, perquè, en compte de l’actual bloc de formigó, una vegada demolit, es pogueren construir blocs de cases, a més del pavelló esportiu promés als veïns, que es mantindria.