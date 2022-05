Una remodelació endògena: Ximo Puig aposta per dones amb alts càrrecs per impulsar l’últim tram de la legislatura

Per a aconseguir l’impuls al Govern valencià, els seus corredors no han anat massa lluny a agafar corredissa. Excepte pel titular de Sanitat, l’únic independent que entra a l’executiu autonòmic, totes les cares que s’incorporen a la primera línia ja coneixen les estructures i els secrets de l’Acord de Botànic.

El president del Consell, Ximo Puig, ha escomés aquest dissabte la primera fase de la reforma de l’executiu valencià, canviant les persones titulars de les principals carteres de gestió. La segona fase, que complete les vacants de l’anomenat segon escaló, s’afrontarà en les pròximes setmanes. Amb aquesta remodelació, que afecta cinc de dotze departaments, dues secretàries autonòmiques i una ex-directora general passen a ser conselleres, l’última d’elles després de passar la legislatura al Senat, una consellera passa a ser portaveu del PSPV en les Corts Valencianes, un metge entra en el Govern i el conseller més pròxim a Puig s’acosta encara més al president amb la cartera més rellevant: la que reparteix els recursos.

El tauler queda de la manera següent: el conseller de Política Territorial, Arcadi España, passa a ser titular d’Hisenda; la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Rebeca Torró, s’encarregarà de la gestió de Política Territorial; la senadora i ex-directora general d’Universitats, Josefina Bueno, serà consellera d’Innovació, i el metge Miguel Mínguez, conseller de Sanitat; mentre que per part de Compromís, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, passa a consellera d’Educació. L’executiu del Botànic deixa de ser el primer Consell paritari i es converteix en el primer amb majoria de dones, i les Corts Valencianes, una cambra de representació femenina: tots els grups parlamentaris tenen una dona com a portaveu.

Així doncs, després de dues setmanes d’incertesa, el president escomet una reforma conservadora, en línia amb el disseny dels seus executius anteriors. Situa càrrecs amb experiència en la gestió en la primera línia i opta per un ‘fitxatge’: el metge i investigador Miguel Mínguez, cap de servei a l’Hospital Clínic, com a responsable de Sanitat, com en el seu moment va fer amb la consellera d’Universitats, l’enginyera Carolina Pascual, que ha mantingut un perfil baix aquesta legislatura. El president alinea els canvis amb Compromís, que va qualificar el seu únic moviment com a “responsable”, en substituir el conseller d’Educació i Cultura, Vicent Marzà per la secretària autonòmica de la mateixa cartera, Raquel Tamarit, evitant que algú haja d’aprendre de zero les seues responsabilitats.

El baró socialista reforma el seu Govern amb la vista posada a reforçar la imatge de la seua gestió l’any preelectoral. El president justificava la decisió dissabte amb una doble necessitat: “Aquest nou Govern s’ha dissenyat per rellançar la Comunitat Valenciana en un any decisiu, perquè arriba en un punt d’inflexió doble, primer per la superació progressiva de la pandèmia i segon per l’activació dels fons europeus”. En aquesta línia, situa Torró, pilar en la negociació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt, el projecte amb més impacte en l’economia autonòmica aquesta legislatura, com a responsable d’un dels departaments més vistosos: el que executa les inversions en infraestructures. Puig feia un esment especial a aquest assoliment, que encara ha de materialitzar-se amb els mecanismes del Govern central per a canalitzar les ajudes europees, com un esdeveniment. “L’arribada de Volkswagen simbolitza la transformació que s’ha iniciat a la Comunitat Valenciana perquè, malgrat les dificultats, de la pandèmia i de la guerra, la Comunitat avança”, va assenyalar Puig, posant com a exemple l’augment en la contractació indefinida o de la inversió empresarial.

En nom d’aquest impuls situa la seua mà dreta en Hisenda, de qui dependran els últims pressupostos de la segona legislatura botànica i la gestió del gros dels fons europeus de recuperació; una catedràtica alacantina –espai a conquistar, el d’Alacant– en la conselleria d’Universitats, amb diverses tasques pendents pel que fa a les institucions acadèmiques, i un professional independent per a mitjançar amb el sector sanitari, molt cremat després de la crisi pandèmica.

El president socialista, i el Govern del Botànic en conjunt, necessiten arribar a les pròximes eleccions amb els seus compromisos complits. Però també amb la percepció social que un govern progressista ha millorat la vida de les persones, materialment i socialment, encara que hagen esclatat diverses crisis a escala global. Les noves titulars del Consell tindran el repte que aquest impuls, anunciat durant dues setmanes, siga evident.