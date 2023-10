Reoberta per “la gravetat dels fets” la causa contra dos policies que es van inventar l'agressió d'un detingut

A la vista de la “gravetat dels fets denunciats”, la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València ha acordat reobrir la causa contra dos agents de la Policia Local de Vilamarxant (València) que van ser gravats pel telèfon mòbil d’un detingut fabulant una pretesa agressió per justificar l’arrest. Un veí de la localitat, Celso D. R., va gravar amb el seu terminal telefònic una discussió amb una veïna per la qual va ser detingut. No obstant això, el telèfon va continuar gravant durant més de cinc hores mentre l’home romania en el calabós per un pretés delicte d’atemptat contra l’autoritat. Després de l’arxivament, el veí, amb antecedents penals, va denunciar els dos agents pels presumptes delictes de detenció il·legal, denúncia falsa i falsificació de documents públics.

L’àudio registra les converses entre els agents de la Policia Local que van fer l’arrest i que tenien dubtes sobre la detenció. “Està molt agafat amb pinces (...). Hem de posar que estava violent”, diu una agent en l’involuntari enregistrament.

A pesar que l’enregistrament va salvar el detingut d’enfrontar-se a una acusació per un pretés delicte d’atemptat contra l’autoritat (amb penes de fins a quatre anys de presó), la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llíria va sobreseure la causa contra els uniformats, en una resolució del 20 d’abril passat, al·legant que l’enregistrament era “il·legal”.

L’Audiència Provincial de València, en una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, considera que les raons adduïdes per la instructora són “críptiques”. Així doncs, el sobreseïment acordat “sembla prematur i no està justificat”, postil·la. La defensa del detingut, en el seu recurs d’apel·lació contra el sobreseïment de la instructora, considerava que l’enregistrament era una prova “plenament vàlida”, al·ludint a la jurisprudència del Tribunal Suprem.

La interlocutòria, del 27 de setembre passat, retrau a la jutgessa que acordara el sobreseïment “sense haver-se practicat cap activitat instructora” i amb raons que “semblen més pròpies d’un altre moment processal”. Atesa la “gravetat” dels fets, la resolució revoca el sobreseïment provisional, acorda la continuació del procediment i demana a la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llíria una “mínima activitat instructora”.

L’home va ser detingut el 12 de novembre de 2022 arran de l’incident amb la veïna. Celso D. R., que havia telefonat a la Policia Local, va activar la gravadora del seu mòbil per registrar la discussió. Després de la detenció, el telèfon va continuar gravant en la comissaria la conversa entre els agents. En l’àudio, la uniformada reconeix: “Pense que l’he cagada”. Els dos policies, segons es desprén de l’enregistrament, procedeixen a inventar-se una pretesa agressió per justificar l’arrest.