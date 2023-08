Requena aprova multes de fins a 3.000 euros per consumir o promoure el “mercat de la prostitució”

La localitat valenciana de Requena, actualment governada per la popular Rocío Cortés, ha aprovat definitivament l’ordenança municipal “abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual”. L’ordenança, aprovada per la corporació municipal durant el mandat anterior del socialista Mario Sánchez, preveu multes de fins a 3.000 euros per a consumidors de prostitució en espais públics del municipi.

L’ordenança pretén promoure, en l’àmbit de les competències municipals, l’erradicació de l’explotació sexual i la protecció dels drets de les víctimes del “sistema prostitucional”. El text, publicat dilluns en el Butlletí Oficial de la Província de València, sanciona la demanda com a causa principal de l’existència de la prostitució i proposa, a més de les sancions, un “enfocament integral” per a la defensa i la protecció de les dones prostituïdes.

L’aplicació de l’ordenança inclou les vies públiques de tota mena de Requena, un municipi de l’interior de la província de València de poc més de 20.000 habitants, així com edificis públics, centres educatius i culturals, piscines o zones esportives. També els vehicles estacionats en la via pública o en qualsevol espai municipal.

Les infraccions lleus, sancionades amb multa entre 500 i 750 euros, inclouen la col·locació, el repartiment o la divulgació de la publicitat que “promoga, afavorisca o fomente” el consum o el mercat de la prostitució, així com el turisme sexual. Tant els responsables de la col·locació de la publicitat com els anunciants mateixos seran considerats responsables.

D’altra banda, amb les infraccions greus, sancionades amb multa entre 750 i 1.500 euros, el consistori pretén impedir que se sol·licite, es negocie o s’accepte directament o indirectament “serveis sexuals retribuïts”. També sanciona la col·laboració amb els puters amb “accions com facilitar, vigilar i alertar” de la presència dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

Finalment, les infraccions molt greus, sancionades amb multa entre 1.500 i 3.000 euros, abasten el consum de prostitució en espais situats a menys de 200 metres de distància de centres educatius i llocs amb “afluència de públic infantil” o d’actes culturals, festius o esportius amb afluència de públic.

A més, l’ordenança també inclou, en l’apartat de sancions molt greus, els “punts que impliquen més vulnerabilitat per a les persones en situació de prostitució pel seu aïllament, escassetat d’enllumenat, proximitat a les vies de circulació de vehicles i espais que impedisquen o dificulten la fugida”.

Les infraccions comeses per menors a partir de 14 anys seran notificades als seus representants legals i les sancions econòmiques podran ser substituïdes per activitats de servei públic amb interés social i valor educatiu, “amb la finalitat que la persona comprenga la gravetat de la seua conducta i la reconduïsca en el futur”.

Pla municipal d’acció integral

L’ordenança inclou la col·laboració ciutadana perquè “qualsevol persona puga posar en coneixement de les autoritats municipals” situacions de prostitució en el municipi.

L’Ajuntament de Requena inclou en el text la previsió de l’aprovació d’un pla municipal d’acció integral per a dones en situació de prostitució que ofereix atenció social, psicològica individual i grupal, sanitària i psiquiàtrica, assistència jurídica, formació bàsica i professional, així com orientació laboral i suport a la cerca d’ocupació o recursos residencials o solucions residencials.