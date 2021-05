La resiliència dels refugiats palestins al Líban, retrats del fotoperiodista valencià Germán Caballero

El fotoperiodista Germán Caballero (València, 1991) va quedar impressionat en el seu primer viatge als camps de refugiats palestins al Líban ja fa tres anys. Durant la pandèmia va tornar al país dels cedres i el que hi va trobar, després de l’espectacular devaluació de la moneda libanesa i l’explosió al port de Beirut, va ser que la situació dels refugiats encara havia empitjorat més si és possible.

No obstant això, el centenar de fotografies de Germán Caballero que s’exposen des de dimarts en el centre cultural La Nau de la Universitat de València també mostren la resiliència d’aquella població expulsada de les seues llars arran de la creació de l’Estat d’Israel el 1948 i dels seus descendents. “Les xarxes familiars i veïnals fan que ningú es quede arrere”, ha explicat el fotògraf durant la inauguració de l’exposició, que es podrà visitar fins al pròxim 4 de setembre.

La mostra, que acull la Sala Oberta de la Nau, compta amb un curtmetratge gravat per Caballero i realitzat per David Segarra i inclou taules redones de ponents libanesos i la projecció de tres documentals. L’exposició també està composta per més d’una vintena de retrats i un apartat sobre el Líban de hui dia, en plena pandèmia.

El fotoperiodista valencià, que ha reivindicat el privilegi de comptar amb un espai com La Nau i l’“oasi” que suposava quan València era un “desert cultural”, ha denunciat els “crims impunes de l’Estat d’Israel”. “Palestina només interessa als mitjans quan hi ha una ofensiva israeliana, la resta del temps no interessa”, ha lamentat.

Jorge Ramos, comissari de l’exposició i professor d’història contemporània de la Universitat de València, ha assenyalat que “la realitat a l’altra banda de la Mediterrània està més prop del que pensem”. Ramos, activista del moviment Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), ha criticat que als refugiats palestins se’ls continua “negant el dret al retorn”.

Les fotografies de l’exposició, sota el títol El temps suspés, “han sabut reflectir la resiliència, la perseverança i l’arrelament” de la població palestina expulsada, afirma Ramos. “És una invitació a conéixer una realitat pròxima”, afig el comissari de l’exposició.

En el catàleg han participat, a més de la Universitat de València, Germán Caballero i Jorge Ramos, l’especialista Salam Zahran, del Centre de Drets Humans de la Universitat Àrab de Beirut i la periodista i refugiada palestina Ratllen Sukkar.

Cicle de conferències

L’exposició s’acompanya de diversos actes. Entre aquests destaca el cicle de conferències amb motiu de l’exposició, que inclourà diferents taules redones. La primera ‘Refugi i Palestina: expulsió sense dret a retorn’, serà el 28 de maig i comptarà amb Lola Bañón, professora de periodisme i comunicació de la Universitat de València, autora del llibre Palestinos i membre d’honor d’UNRWA Espanya; Javier de Lucas, catedràtic de filosofia del dret i filosofia política i fundador de l’Institut de Drets Humans de la Universitat, i Jorge Ramos, comissari de l’exposició.

En la segona, l’11 de juny, ‘El Líban i drets humans: feminismes i la situació de les persones refugiades sirianes i palestines’, participaran Salam Zahran, especialista en el Centre de Drets Humans de la Universitat Àrab de Beirut, Isabel Pérez, periodista especialitzada en Palestina i el Líban, i Alicia Medina, periodista en Syria Direct i resident al Líban. I l’última, el 18 de juny, ‘La vida en els camps per a persones refugiades palestines al Líban: convivència i resiliència al límit’, comptarà amb Germán Caballero mateix, Raquel Martí, directora d’UNRWA Espanya i Rayan Sukkar, refugiada palestina del camp de Shatila i periodista en Campji TV (televisió en línia sobre els camps per a persones refugiades palestines al Líban). Totes les activitats, són gratuïtes i requeriran inscripció, que es farà pròximament a través de la pàgina del Vicerectorat de Cultura.