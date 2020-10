Ribó premia amb una medalla al mèrit policial el cap de seguretat de l’Autoritat Portuària que va anar en les llistes del PP amb Camps i Cotino

L’Ajuntament de València ha premiat Sebastián Naranjo González, cap de seguretat operativa de l’Autoritat Portuària, amb una medalla al mèrit policial en l’homenatge que anualment rendeix a la Policia Local, amb motiu de la festivitat d’aquest cos de seguretat que enguany compleix el 150 aniversari. L’acte, celebrat divendres passat en el Saló de Cristall amb les mesures sanitàries adequades, distingeix cada any “els millors serveis que han dut a terme els efectius policials” i premia el “sacrifici en el compliment del deure, el valor, el mèrit o la llarga trajectòria professional”.

El premiat, pròxim a l’exdirector general de la Policia Juan Cotino, és cap de seguretat operativa de l’Autoritat Portuària i va anar en les llistes municipals del Partit Popular a l’Ajuntament de València el 1991. En la candidatura, encapçalada per la difunta Rita Barbera i integrada per José Luis Olivas, Francisco Camps i el difunt Juan Cotino, Naranjo figurava com a primer suplent.

L’alcalde Joan Ribó, acompanyat pel regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i altres membres de l’equip de govern, va elogiar els premiats i va dir que les medalles suposen un “reconeixement que enguany té un sentit més especial, sens dubte, per la dedicació i l’esforç que han demostrat i demostren els i les agents per a garantir la convivència i la seguretat en un context incert i complex com el que estem vivint amb la pandèmia del coronavirus”. De la llista dels premiats va caure en l’últim moment un intendent de la Policia Local que està sent investigat per assetjament sexual, segons va informar el diari Levante-EMV.