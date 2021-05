Sagunt, l’alternativa per a l’ampliació que el port de València mira de reüll

La polèmica ampliació del port de València, que té contestació des de l’alcaldia de la ciutat fins de la Federació de Veïns de la capital o grups ecologistes per la seua afectació mediambiental, no és un atzucac. Alguns veuen en el port més pròxim, a tan sols 24 quilòmetres al nord en línia recta per la mar, una via de fuita on ampliar les instal·lacions: Sagunt.

L’Autoritat Portuària de València té el punt de mira fixat en l’ampliació nord, una ampliació que suposa duplicar la seua superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i la seua capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (actualment en gestiona 5 milions a l’any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants. Aquesta megaampliació tindria com a conseqüència efectes a les platges del sud de València i podria danyar seriosament la costa del Parc Natural de l’Albufera.

Per evitar aquest impacte, alguns sectors com la Federació de Veïns, o el mateix president de les Corts Valencianes, Enric Morera, assenyalen Sagunt com l’alternativa, per la seua capacitat industrial actual, les seues bones comunicacions i que ja té plans per a l’ampliació a una tercera dàrsena. I és que Sagunt ha tingut aquests plans d’ampliació a causa de la seua projecció com a gran port industrial. Actualment és un dels principals ports d’Espanya de logística de l’automòbil. També destaca com a principal clúster siderúrgic, com una de les principals entrades de granel líquid i com a port idoni per al transport marítim de curta distància.

El creixement es va planejar el 2007 per al port de Sagunt amb una tercera dàrsena i una inversió de 600 milions d’euros. Això suposava prolongar en 1.250 metres lineals el dic exterior actual i crear una tercera dàrsena de 700 metres d’amplària i uns 2 milions de metres quadrats, amb un calat interior de 20 metres. Disposaria de 3.290 metres de línia d’atracada i dics de tancament en tres alineacions de 1.910, 1.895 i 1.575 metres, tot això completat amb una marina esportiva amb 665 amarraments per a vaixells de fins a 8 metres.

Però amb l’arribada de la crisi el 2008 el projecte es va frenar, encara que el 2013 es va fer la declaració d’impacte ambiental (DIA) d’aquesta tercera dàrsena, un estudi que proposava fer el projecte en dues fases amb un període de 10 anys d’intermedi. Però aquesta DIA va caducar al final del 2019 i l’Autoritat Portuària de València (APV), de la qual forma part el port de Sagunt, va renunciar a prorrogar-la.

Malgrat això el projecte no ha caigut del tot en l’oblit, encara que hauria de reformular-se. Així doncs, el president de l’APV, Aurelio Martínez, anunciava el mes de juny passat que es començarien els estudis per a la tercera dàrsena del port de Sagunt i s’inclouria en el Pla Estratègic. Llavors Martínez apuntava: “L’ampliació futura del port de València ja és impossible fer-la ací, l’única alternativa possible que ens queda és la construcció d’aquesta tercera dàrsena a Sagunt, sempre que el trànsit continue creixent, és clar”.

Però aquesta ampliació passaria per un projecte diferent, perquè “estava dissenyada amb el Pla Estratègic anterior i aquestes terminals de contenidors, en aquests moments, ja no són operatives”. Amb tot, Martínez emplaçava a començar ja els estudis per la tardança de l’execució d’aquests projectes.

Les inversions en el port de Sagunt no s’aturen i divendres s’aprovava una nova terminal, amb un moll de fins a 500 metres i una superfície annexa d’uns 226.000 metres quadrats. Però entre les principals infraestructures destaca una terminal ferroviària que donarà servei a una platja de tres vies de 750 metres de longitud que construirà l’APV. Amb aquesta terminal es connectarà el port de Sagunt amb el Corredor Mediterrani, una connexió que Adif ja està executant amb una inversió d’uns 15 milions d’euros.

La situació estratègica de Sagunt es caracteritza per ser un node de comunicacions. Així doncs, al port cal sumar l’esmentada connexió ferroviària amb el Corredor Mediterrani, però també al corredor Cantabricomediterrani que tindrà terminal en aquesta ciutat. D’altra banda, per carretera el port de Sagunt se situa pròxim a l’A-7 amb connexió directa cap a Barcelona i València, i també al by-pass en direcció a Madrid o al sud. Finalment el creixement de Parc Sagunt el situa com un dels principals pols d’atracció industrial i logística de la Comunitat Valenciana.

Projecte a 10 anys

No obstant això, si s’optara per deslocalitzar l’ampliació del port de València a Sagunt hauria de pensar-se a llarg termini. Així ho adverteix el mateix alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que ell preveu els dos projectes com a independents, que no són oposats, i que espera que no es genere cap conflicte a costa de la ciutat.

Moreno apunta que executar o no el projecte a València “és una decisió autònoma de l’APV”, i que si s’optara per fer únicament l’ampliació de Sagunt seria un projecte almenys a 10 anys “perquè la tercera dàrsena de Sagunt es començarà una altra vegada de zero”. Per això afig que “a València s’ha de prendre una decisió ja, perquè això no afecte en més retards l’ampliació de Sagunt”.

Conclou l’alcalde de Sagunt que “no s’ha de tindre una visió miop; Sagunt i València no competeixen entre si, sinó que competim com a regió i hem de veure el futur de manera conjunta”.