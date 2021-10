Salpa l’‘Open Arms’ i arriba el ‘Sea Watch’: el port de Borriana es consolida com a rereguarda de rescat de migrants

La rereguarda terrestre dels vaixells de rescat de migrants a la Mediterrània s’ha afermat plenament al port de Borriana, una ciutat costanera de la Plana. L’1 d’octubre passat, l’Open Arms va salpar del port de Borriana amb destinació al de Castelló, per rematar els últims detalls amb l’objectiu de posar rumb a la Mediterrània central, segons ha informat l’ONG L’Aurora Grup de Suport, encarregada de la logística per a la reparació de les embarcacions i el descans dels activistes. Durant tres mesos, l’Open Arms ha sigut objecte d’actuacions de millora i posada a punt.

Tres dies després, el Sea Watch 4, d’una ONG alemanya, va entrar al port de Borriana per prendre el relleu en les activitats de manteniment i reparació. El navili va salpar el 22 de setembre passat del port italià de Trapani. Els responsables de l’ONG L’Aurora Grup de Suport treballen braç a braç amb els capitans, coordinadors de logística i caps de missió perquè l’estada siga com més breu i àgil millor i els vaixells puguen salpar al més prompte possible per a les seues missions de rescat humanitari.

A més de les tasques de reparació, l’ONG s’encarrega de la preparació logística per a l’avituallament alimentari, tant per a tripulació com per a futurs hostes. Així doncs, L’Aurora Grup de Suport s’ha aliat amb el Mercat Municipal i diversos comerços i empreses locals per al proveïment en carnisseries, pescateries, verduleries, fruiteries i botigues de conserves. A més de distribuïdors de productes de neteja, aigua i begudes isotòniques, entre altres productes. L’ONG busca així reforçar el suport al comerç local i de proximitat.

El port de Borriana es consolida com a rereguarda de les missions de rescat a la Mediterrània, acollint fins nou vaixells de diverses ONG. L’Aurora Grup de Suport augura un impacte “molt considerable” en el teixit econòmic de Borriana.