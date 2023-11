Sanció greu per a un policia nacional que va paralitzar la faena per prioritzar el curs d’ascens a inspector en cap

Una sentència ha confirmat la sanció com a autor d’una falta greu per a un uniformat de la Policia Nacional que va paralitzar la seua faena per prioritzar el curs d’ascens a inspector en cap.

La Direcció General de la Policia del Ministeri de l’Interior va imposar a l’agent, el 17 de novembre de 2020, una sanció que implicava la suspensió de funcions durant 10 dies. La resolució estableix com a fet provat que el policia, destinat el 2019 en la Comissaria Provincial d’Albacete i encarregat de la instrucció dels expedients d’esbrinament de causes de lesions i rescabalament de danys, “va incórrer en diverses irregularitats per falta de diligència deguda en la tramitació d’uns quants d’aquests expedients”. La lentitud de l’agent va provocar una “demora excessiva” i “injustificada” en la tramitació de diversos expedients.

L’uniformat va arribar “fins i tot a prendre la decisió de no tramitar” alguns dels expedients “davant la seua incorporació imminent a la fase presencial del curs d’ascens a inspector en cap, i va deixar la seua tasca per a la persona que l’havia de substituir i que no estava habilitada per a fer-la”. L’inspector, a més, no va comunicar “cap d’aquestes disfuncions a la superioritat”.

El policia va recórrer contra la sanció al·legant que “no queda acreditada la infracció concreta dels deures o les obligacions legals inherents al càrrec, ni la seua gravetat ni una intenció clara de desobeir”. A més, també rebutjava que la qualificació de la sanció va passar de falta lleu durant la informació prèvia reservada a greu en l’expedient definitiu.

Per part seua, l’Advocacia de l’Estat ressenyava la “reiteració d’accions en una pluralitat de procediments, que originen infraccions de diversos deures propis de la Policia Nacional i obligacions legals”.

“Voluntat d’evitar les tasques”

La secció segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs de l’uniformat i li ha imposat les costes processals, en una sentència del 25 d’octubre passat que no és ferma.

La sentència argumenta que no es tracta d’un “mer retard negligent o descurat, sinó una voluntat d’evitar fer les tasques” sabent que prompte canviara de destinació i ja no hi havia aquesta obligació“.

El TSJ-CV també recorda que ha quedat acreditat l’“apressament” dirigit a l’inspector perquè tramitara els expedients pendents. També la mateixa declaració del policia que “ha reconegut part dels fets”.