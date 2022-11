Sanció a dos guàrdies civils per assetjar una altra agent: “Saps que has de permetre que el pilot et toque les mamelles?”

Dos agents de la Guàrdia Civil destinats en el post principal d’Oliva-Gandia han sigut destituïts de les seues funcions durant tres mesos per una falta molt greu per assetjar una companya amb comentaris sexuals. La secció primera del Tribunal Militar Central ha desestimat els recursos dels agents contra la sanció, confirmant així l’expedient disciplinari i la mesura cautelar. L’agent va denunciar en un escrit remés a la cadena de comandament que la nit del 2 al 3 d’abril de 2022, durant un servei de prevenció, els dos guàrdies civils van proferir tota mena d’expressions sexuals i masclistes, a pesar que els va demanar en una vintena d’ocasions que pararen. Els dos homes han sigut sancionats com a autors d’una actuació que suposa discriminació o assetjament.

Els tres agents –dos homes i una dona– van anar a un bar d’Oliva a prendre un café amb una altra patrulla a l’inici del servei nocturn. De camí a l’establiment, un dels guàrdies li va dir a la companya: “No et preocupes que si aquesta nit hi ha alguna baralla, [l’altre agent] et protegeix els pits, no et passarà res”. “Jo te’ls agafe per darrere i ningú s’acosta”, va contestar l’altre sancionat.

Tots dos agents inicien així una nit de patrulla en què no van recular de proferir expressions inadequades, a pesar que l’agent els va demanar unes quantes vegades que s’estalviaren els comentaris. Els sancionats es van escudar en el fet que es tractava d’una “broma”. En el bar d’Oliva, i davant els agents de l’altra patrulla, els guàrdies van continuar llançant “comentaris sobre el gènere femení” amb “molt poc de respecte”, segons l’escrit de la víctima que recull l’apartat de fets provats de la sentència.

Davant els comentaris “grollers” i “feridors”, l’agent va tornar a demanar que deposaren la seua actitud. “Veient que no tenia pinta de cessar l’actitud”, la dona es va dirigir en privat a un dels dos agents i li va sol·licitar que deixara d’atiar el seu company, que “ja poc necessita ell sol per a envalentir-se”. Els agents de l’altra patrulla amb qui van coincidir en l’establiment a Oliva “més aïna semblaven avergonyits” davant l’escena, segons el relat de la dona.

De camí al vehicle oficial, els dos sancionats “van fer referència a la forma del meu cos”, relata l’agent, amb expressions com “vaja cintureta que tens” o “té cos d’espanyola, ben marcat”. Tot just pujar al cotxe patrulla, un dels guàrdies li va dir: “Bé, saps que qui va de copilot ha de permetre que el pilot li toque les mamelles”. “Òbviament, no”, va respondre la dona.

Durant les tres hores següents del torn, l’agent va haver de suportar frases cada vegada més insultants, reproduïdes en les sentències: “Saps que porta obertes les finestres perquè se’t posen els mugrons durs i poder veure’ls?”. La conversa entre tots dos guàrdies va continuar en presència de la dona: “I tu què creus: que és tranquil·leta o que després és una bruta i no vol parar?”. Els agents especulen amb diverses preguntes: “I assotant-la, te l’has imaginada?” o “Preferirà per davant o per darrere?”.

Un dels agents fins i tot li etziba a la dona: “Tranquil·la, encara queda molt temps perquè et canvies de destinació, cauràs segur”. “No et preocupes, tio, acabarà caient”, contesta l’interlocutor. Un dels guàrdies, que ja va intentar “de manera insistent” (i sense èxit) tindre cites “fora de l’entorn laboral” amb la dona víctima dels comentaris, va abundar en el reguitzell d’improperis, incloent-hi fantasies violentes: “Clar que m’he fet la mà pensant en ella, mentre l’arrossegue pels vabells per terra o escopint en una botella i fent-li-ho beure”.

“També me l’he sacsada imaginant que em córrec en la seua cara, quedaria ben bruta. (...) Buah, sembla molt seriosa i normaleta, però després de segur que és molt bruta i me’n demana més”, va afegir. L’agent va denunciar davant els seus superiors la situació, que qualifica de “molt desagradable”. “Els vaig demanar enfadada que pararen unes 20 vegades”, explica la dona, que al final va optar que quedar-se en el post d’Oliva i no va tornar a pujar en el cotxe patrulla aquella nit.

Comportament “impropi” de la Guàrdia Civil

Els agents, en sengles recursos molt similars, al·legaven que no hi havia “concreció” en els fets denunciats, a més d’una suposada vulneració del dret a la intimitat. “En realitat, no és així”, sosté la sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central, que remet a “la lectura del comunicat” de l’agent. “Entenem que aquest comunicat i l’informe jurídic van proporcionar a l’autoritat disciplinària elements suficients i adequats per a decidir sobre l’adopció de la mesura cautelar de cessament”, assenyala la sentència, que al·ludeix a la “gravetat objectiva” dels fets.

L’informe d’assessor jurídic que va propiciar la incoació de l’expedient disciplinari afirma que l’actuació dels agents sancionats va causar una “greu pertorbació” i un “notori mal” al servei nocturn de la patrulla, a més d’un “sensible perjudici” per a la dona que va denunciar els fets. També recordava que els guàrdies sancionats continuaven prestant servei en la mateixa unitat, “cosa que podria incidir negativament en la imatge del cos i fins i tot en la salut de l’afectada, en el cas que tornaren a reiterar o persistir en aquesta mena de comportaments o si transcendira públicament [que] per part de la institució no s’ha adoptat cap mesura cautelar per a apartar-los del servei”.

L’assessor jurídic ressenya el “retret social” al comportament de tots dos agents, “impropi” dels uniformats de l’institut armat. Els agents demanaven en el seu recurs el reintegrament dels havers retrets per la sanció de tres mesos de cessament, a més dels interessos. No obstant això, el Tribunal Militar Central ha desestimat tots dos recursos en una sentència contra la qual hi ha recurs davant la Sala del Militar del Tribunal Suprem.