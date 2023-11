Sanitat ajorna al 2025 la jornada setmanal de 35 hores al personal sanitari valencià i els sindicats convoquen protestes

La reunió celebrada dijous entre la Conselleria de Sanitat i els representants dels diferents sindicats, en què no va estar present el conseller Marciano Gómez, per a abordar la proposta de jornada laboral de 35 hores, va acabar sense acord i amb les organitzacions sindicals en peu de guerra davant la proposta del responsable del Govern valencià d’ajornar l’aplicació a gener del 2025.

La proposta de Sanitat consisteix en una jornada laboral de 35 hores setmanals per al torn fix diürn, que comprendrà des de les 8.00 del matí del dilluns fins al divendres a les 15.00, de manera que es puga conciliar la vida familiar i laboral i es respecte el descans de 48 hores en la setmana. Segons van informar fonts de la conselleria, “això suposa una millora substancial quant als pactes del Govern anterior, ja que la realitat és que el que es va acordar va ser reduir la jornada anual en 11 dies, però mantenint la setmanal en 37,5 hores, sense respectar la conciliació familiar i laboral”.

En aquest sentit, des de la conselleria s’insisteix que la proposta del conseller Marciano Gómez és la que ofereix una jornada efectiva de 35 hores.

Quant als professionals que facen el torn rodat, disposaran igualment dels beneficis d’una jornada de 35 hores pel fet de reduir de manera proporcional la jornada anual, fins que es quede en 1.512 hores l’any.

El conseller es va comprometre a iniciar l’aplicació d’aquesta jornada a partir de gener del 2025, que és quan es podrà fer amb el suport pressupostari necessari i després d’haver negociat amb els representants sindicals. Tot això amb la finalitat d’evitar que ocórrega el que ha passat amb l’acord anterior, que mancava de pressupost, ja que no tenia l’informe preceptiu i vinculant de la Conselleria d’Hisenda, tal com estableix la Llei 1/2025, de la Generalitat, d’Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per tant, “és impossible l’aplicació”.

A més, com va reiterar Gómez diverses vegades, l’aplicació de l’acord signat suposava contractar entre 1.600 i 2.000 professionals sanitaris, un propòsit impossible d’aconseguir, tenint en compte el dèficit de professionals que hi ha en la sanitat i que a la Comunitat Valenciana, en concret, hi ha prop de 700 vacants pressupostades que no es poden cobrir per falta de personal disponible.

Els sindicats convoquen protestes

Els sindicats de la Taula Sectorial de Sanitat (SATSE, CCOO, UGT, CSIF i Intersindical Valenciana) han convocat una concentració per al pròxim 27 de novembre, davant de la Conselleria de Sanitat, davant l’incompliment de l’acord signat el 8 de març passat sobre de la jornada de 35 hores setmanals i altres mesures per a la millora de les condicions laborals del personal i de la sanitat pública.

Segons l’acord, entre altres millores, s’havia d’aplicar una reducció de 42 hores anuals en l’exercici 2024 que no es portarà a terme. La unitat sindical exigeix al conseller, Marciano Gómez, la implantació de les 35 hores de manera immediata per als treballadors i treballadores de la sanitat i que, si hi ha cap dificultat tècnica que impedeix posar en marxa la jornada acordada de 35 hores, que s’implantaria de manera gradual i programada des de 2023 fins a 2025, la solucione amb celeritat. A més, segons les organitzacions sindicals, “sorprén que sí que s’hagen posat en marxa altres mesures que preveia l’acord, com la del període vacacional amb caràcter voluntari des del 15 juny al 15 d’octubre, però es resistisquen a complir la resta”.

Al mateix temps atribueixen l’ajornament de la mesura a una falta de voluntat política, atés que en la borsa d’ocupació hi ha personal de sobra per a cobrir les places, “llevat d’alguna especialitat en algun centre de salut concret situat en zones d’interior”. Quant al tema pressupostari, consideren que és una cosa que es pot solucionar, perquè els comptes estan en fase d’elaboració.

Segons expliquen, es va arribar a un acord que millora les condicions de tot el personal i ara es tracta d’implantar-lo o millorar-lo, però no renegociar-lo, ni molt menys d’anul·lar-lo: “El que s’ha signat és fruit d’una negociació intensa i és totalment vàlid. La distribució de la jornada de 35 hores de dilluns a divendres en el torn fix és una mesura que el conseller pot posar en marxa sense modificar els pactes, perquè la llei li reconeix aquesta competència. El personal estava especialment il·lusionat amb moltes de les mesures, perquè suposarien una millora laboral que repercutiria en la seua conciliació professional i familiar i, al seu torn, garantiria una assistència de més qualitat”.

En aquesta línia, deixar de banda els acords suposa “estar de nou en una situació de desavantatge respecte d’altres comunitats autònomes, que sí que tenen una jornada de 35 hores, entre altres millores laborals, i atrauen més professionals”.

Aquestes organitzacions recorden al conseller que “ni les formes, perquè els mitjans de comunicació no són els fòrums de negociació amb els representants dels treballadors, ni el fons, demanant una renegociació durant la pròxima legislatura, d’una cosa pactada, signada i el desenvolupament de la qual s’iniciava durant el 2023, són els adequats”. Per tant, exigeixen “una reunió immediata per a tractar aquest tema i evitar així el conflicte”. La concentració del dia 27 és la primera d’un calendari de mobilitzacions que, si no es compleix el que s’ha signat, serà creixent i no es descarta l’adopció d’altres mesures de pressió més contundents.